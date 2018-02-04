Жителей Самарской области предупреждают об ухудшении погоды
4 февраля 2018 13:52
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По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС» с 19 часов 04 февраля до 19 часов 05 февраля в Самарской области, облачно, в большинстве районов небольшой и умеренный снег, местами сильный, метель. Ветер юго-восточный 8-13 м/с местами порывы ночью 16-21 м/с, днем 18-23 м/с. Температура воздуха по области ночью -2, -7°С, днём 0, -5°С, в Самаре ночью -3, -5°С, днём -1, -3°С. На дорогах снежные заносы.
Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает гражданам о правилах поведения в случае ухудшения погодных условий:
находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. Старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи)
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82
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