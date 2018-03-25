В субботу во всем мире прошел Час Земли

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Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе комплекса городского хозяйства. На один час в российской столице, как и в сотнях стран мира, отключалась подсветка знаковых объектов.В субботу вечером в Москве выключили подсветку около двух тысяч зданий, в том числе Кремля, Большого театра, Храма Христа Спасителя и парка Зарядье. Также погасла подсветка зданий Госдумы и Совета Федерации, стадиона "Лужники", павильонов ВДНХ, Останкинской телебашни и Москвы-сити.Крупнейшая в мире экологическая акция проходит уже не первый год. Цель мероприятия – привлечь внимание к проблемам охраны окружающей среды.