В районе жилого массива Гранный г. Новокуйбышевска укрепили берег Саратовского водохранилища
28 декабря 2018 11:20
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Берегоукрепление Саратовского водохранилища в районе жилого массива Гранный г. Новокуйбышевска Самарской области завершено. Объект введен в эксплуатацию. Работы велись с целью защиты береговой полосы от размыва. Заказчик работ - ГКУ «Управление капитального строительства» министерства строительства Самарской области. Проектно-сметная документация по объекту выполнена ООО «ЕвроГеоПроект». Подрядчик – ООО «Группа ВМ». Сумма контракта – 34 924 364 руб. Финансирование велось из регионального бюджета.
Выполнен банкет из горной массы, железобетонный монолитный упор, насыпь из песчаного грунта, откос укреплен монолитными железобетонными плитами.
Проект предусматривает берегоукрепление зоны жилого массива общей протяженностью 4,2 км, условно разбитого на шесть участков с различными конструктивными решениями, которые были выделены в отдельные этапы строительства. Конструкция берегоукрепления в районе жилого массива Гранный, которая возводилась на четвертом этапе, имеет протяженность 695 метров, сообщает пресс-служба облправительства.
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