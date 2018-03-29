В Самарской области водность рек выше, чем в прошлом году
29 марта 2018 12:26
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Как сообщают метеорологи, лед на местных реках вскроется в первой декаде апреля. Прогноз уровня воды на Саратовском водохранилище составят в том же месяце после утверждения графика сброса воды на ГЭС.
По словам руководителя ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Айдара Мингазова, водность рек в регионе сейчас выше нормы и значений прошлого года. Толщина льда - от 11 до 56 см.
Максимальные уровни воды выше среднемноголетних значений на 30-175 см ожидаются на реках Большой Черемшан, Кондурча, Чапаевка, Сызрань, Чагра, пишет Самру.ру.
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