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Новости /  Благоустройство /  Экология  

В Самарской области ведётся постоянная работа по улучшению экологической ситуации

3 сентября 2018 12:44
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В Самарской области ведётся постоянная работа по улучшению экологической ситуации Региональные «экологические часы» будут проводиться несколько раз в год.
Региональные «экологические часы» будут проводиться несколько раз в год.

Сегодня, 3 сентября 2018 года, врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Александр Нефёдов принял участие в рабочем совещании, которое провёл Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. Совещание в формате видеоконференции было посвящено вопросам рационального природопользования и охраны окружающей среды. Министр отметил, что такие региональные «экологические часы» будут проводиться несколько раз в год.

7 мая 2018 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». На основании Указа были разработаны национальные проекты.
На видеоконференции Александр Нефёдов доложил, что в настоящее время Правительством Самарской области определены руководители и кураторы национальных проектов, готовится соответствующий нормативный акт. Разрабатывается План мероприятий (дорожная карта) по реализации на территории региона национальных проектов, в том числе по направлению «Экология».

«Заявка Самарской области по участию в данном нацпроекте содержит объемы финансового обеспечения 79 мероприятий и информацию о планируемых значениях показателей в разрезе федеральных проектов по годам, - отметил врио председателя регионального Правительства. - Общий объем заявленного финансирования за счет средств федерального бюджета – 28 миллиардов рублей». А. Нефёдов: «Многолетние наблюдения за качеством окружающей среды показывают, что экологическая ситуация на территории Самарской области в целом стабильная. За последние 5 лет наблюдается тенденция к снижению выбросов от стационарных источников и незначительному росту объемов выбросов от передвижных. Нет городов с высоким и экстремально высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Однако, учитывая, что Самарская область - один из ведущих российских промышленных регионов страны с высокой техногенной нагруженностью, необходима постоянная планомерная работа по улучшению экологической ситуации».

Ключевые для региона экологические проблемы будут решаться в рамках следующих федеральных проектов: «Оздоровление Волги» (заявлено 34 объекта, ожидаемый результат: сокращение в 8 раз объема сточных вод в реку Волгу, строительство, реконструкция 34 очистных сооружений); «Чистая страна» (заявлено 7 объектов, ожидаемый результат: ликвидация 4 объектов накопленного вреда и 3 объектов несанкционированного размещения отходов); «Питьевая вода» (заявлено 22 объекта, ожидаемый результат: достижение значения показателя по обеспечению питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, 90% населения Самарской области); «Строительство объектов по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов» (заявлено 15 объектов, ожидаемый результат: введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО – 2 млн. тонн, мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО – 940 тыс. тонн); «Сохранение уникальных водных объектов» (заявлен 1 объект, ожидаемый результат: восстановление 140 гектаров реки Сызранки), сообщает пресс-служба облправительства.

Фото pixabay.com
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