В Самарской области после оттепели ночью обещают до -11 градусов
6 марта 2019 13:13
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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» 7 марта по Самарской области, небольшой и умеренный снег, местами метель и сильная гололедица, ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, ночью местами порывами ветра 15-20 м/с.
Температура воздуха по области ночью -6, -11°С, днем -3, -8°С, в Самаре ночью -6, -8°С, днем -3, -5°С. Местами сильная гололедица.
Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.
Будьте внимательны и осторожны!
В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
Фото: pixabay.com
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