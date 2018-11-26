В Самарской области поймали сома весом в 12 кг
26 ноября 2018 10:56
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В Тольятти подводный охотник поймал крупного сома весом 12 кг. Рыбалка проходила на Волге около полуострова Копылово в пятницу, 23 ноября.
«Погода нас не радовала, сильный ветер и температура -4. Пришлось переодеваться быстро, но, когда любишь подводную охоту, еще и не на такие жертвы пойдешь», — поделился любитель рыбалки. Свою добычу он обнаружил под бревном, пишет АиФ Самара.
Фото pixabay.com
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