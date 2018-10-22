В Самарской области похолодает
22 октября 2018 09:30
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Сегодня, днем 22 октября, переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха 6 ... 11 °C.
В последующие два дня облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь.
По ночам температура воздуха ожидается в районе +3, +8 градусов, а днем +8, +13, сообщает Приволжское УГМС.
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