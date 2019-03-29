В Самарской области побит рекорд по выпавшим осадкам
29 марта 2019 13:15
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В среду, 28 марта 2019 года, на западе Самарской области зафиксировано рекордное количество выпавших осадков. Об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».
Рекордный показатель зарегистрирован в Сызрани и селе Новодевичье (Шигонский район). Там выпало 11,2 и 10,7 мм осадков соответственно, что выше предыдущего максимума для этого дня, установленного в 2018 году. Ранее сообщалось, что максимум по выпавшим осадкам в этот же день зафиксирован в Челно-Вершинах.
В марте 2019 года в Самарской области зарегистрировано несколько новых рекордов по выпавшим осадкам. Абсолютные суточные максимумы были установлены 2 и 13 марта в Тольятти, Челно-Вершинах и Клявлино, а также 25 марта в Сызрани и Серноводске, пишет "Коммерсантъ Самара".
Фото pixabay.com
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