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Новости /  Благоустройство /  Экология  

В Самарской области перекрыт рекорд температуры воздуха

29 декабря 2017 14:06
86
В Самарской области перекрыт рекорд температуры воздуха В субботу в Самарской области сохранится теплая погода.
В субботу в Самарской области сохранится теплая погода.

В четверг, 28 декабря, в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, сообщают в Приволжском УГМС. Такие данные зафиксированы поселке Авангард, где потеплело +3,4°С. Предыдущий температурный максимум здесь зафиксировали в 2010 году, когда термометр показывал +2,9°С.

В субботу в Самарской области еще сохранится теплая погода с туманами в ночные и утренние часы. В последующие дни погода нашего региона будет определяться гребнем Сибирского антициклона, поэтому существенных осадков не ожидается. Температуры воздуха понизится до отрицательных значений, что приведет к образованию сильной гололедицы и осложнению обстановки на дорогах.
По сведению Гидрометцентра России в третьей декаде декабря средняя температура воздуха ожидается на 2,5° выше средних многолетних значений.
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