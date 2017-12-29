В Самарской области перекрыт рекорд температуры воздуха

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В четверг, 28 декабря, в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, сообщают в Приволжском УГМС. Такие данные зафиксированы поселке Авангард, где потеплело +3,4°С. Предыдущий температурный максимум здесь зафиксировали в 2010 году, когда термометр показывал +2,9°С.В субботу в Самарской области еще сохранится теплая погода с туманами в ночные и утренние часы. В последующие дни погода нашего региона будет определяться гребнем Сибирского антициклона, поэтому существенных осадков не ожидается. Температуры воздуха понизится до отрицательных значений, что приведет к образованию сильной гололедицы и осложнению обстановки на дорогах.По сведению Гидрометцентра России в третьей декаде декабря средняя температура воздуха ожидается на 2,5° выше средних многолетних значений.