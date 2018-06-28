В Самарской области ожидают сильный ветер

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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в ближайшие 1-3 часа местами по Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра порывы 15-20 м/с, с сохранением до конца дня и вечером 28 июня.Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.Будьте внимательны и осторожны!В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонитьпо единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»(все операторы сотовой связи)Единый телефон доверия Главного управления МЧС Россиипо Самарской области(846) 337-72-82.