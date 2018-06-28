В Самарской области ожидают сильный ветер
28 июня 2018 11:43
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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в ближайшие 1-3 часа местами по Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра порывы 15-20 м/с, с сохранением до конца дня и вечером 28 июня.
Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.
Будьте внимательны и осторожны!
В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить
по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»
(все операторы сотовой связи)
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России
по Самарской области
(846) 337-72-82.
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