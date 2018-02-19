В Самарской области ожидается ухудшение погодных условий

278

По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС» 20 февраля ночью облачно, днем облачно с прояснениями, небольшой и умеренный, ночью местами сильный снег, слабая метель. Ветер ночью южный 7-12 м/с, юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха по области -7, -12°С, днём -4, -9°С, в Самаре ночью -8, -10°С, днём -4, -6°С. На дорогах местами снежные заносы. Гололедица представляют серьезную опасность всем участникам дорожного движения.Водителям следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. При торможении несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади Вас. Необходимо уделить внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе, и состоянию шин. Вся оптика должна быть в рабочем состоянии. По возможности откажитесь от поездок на дальние расстояния.Пешеходам рекомендуется пересекать улицу только в месте обозначенного пешеходного перехода, не перебегать трассу перед движущимся транспортом, т.к. из-за скользкого дорожного покрытия тормозной путь автомобиля значительно увеличивается. Двигаться только навстречу транспортному потоку. Использовать жилет повышенной видимости или прикрепить на одежду светоотражающие элементы.В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление МЧС России по Самарской области призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.