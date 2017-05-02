В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за жары
2 мая 2017 12:41
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Штормовое предупреждение в регионе объявило Приволжское УГМС. 2 мая местами, 3-4 мая в большинстве районов Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов(4 класс).
Отметим, что у концу недели сменится направление ветра, несущего тепло с юга, на улице похолодает до 13-18 градусов. В среду-четверг синоптики обещают небольшие дожди, возможна гроза.
По сведению Гидрометцентра России в первой декаде мая средняя температура воздуха ожидается на 1 градус ниже средних многолетних значений.
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