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Новости /  Благоустройство /  Экология  

В Самаре расчистили озеро Банное

21 ноября 2017 09:47
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В Самаре расчистили озеро Банное Ранее озеро фактически превратилось в болото.
Ранее озеро фактически превратилось в болото.

В Самарской области полностью завершили расчистку озера Банное. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

По словам представителей ведомства, необходимость в проведении этих работ возникла из-за того, что озеро фактически превратилось в болото. Состояние биологического баланса водного объекта разрушилось из-за накоплений сгнившей органики: листвы, веток, отмерших растений. Маловодье привело к стремительному понижению уровня воды в озере из-за чего гибли ценные породы рыб.

— Решение о расчистке водного объекта приняли после обращений жителей Сергиевского района. Надеюсь, со временем флора и фауна озера Банное полностью восстановится, а жители района будут ответственно относиться к соблюдению порядка и чистоты рядом с ним, — пояснил врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов.

На данный момент специалисты удалили древесно-кустарниковую растительность по берегам, расчистили акваторию от водной растительности. Кроме того, они убрали донные отложения и восстановили растительный покров на прилегающей территории, пишет 63.ру.

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Комментарии



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