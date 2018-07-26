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Новости /  Благоустройство /  Экология  

В Самаре появились контейнеры для сбора и энергосберегающих ламп и батареек

26 июля 2018 13:41
97
В Самаре появились контейнеры для сбора и энергосберегающих ламп и батареек Они размещены по 15 адресам.
Они размещены по 15 адресам.

В рамках взаимодействия Департамента городского хозяйства и экологии города Самара и организации по переработке опасных отходов ООО "Северный Альянс" на территории г.о. Самара размещены специализированные контейнеры для сбора и накопления энергосберегающих ламп и батареек, сообщает Экологический контроль Самарской области.

Список адресов:

1. Ул. Крупской 1 Д ТЦ, Строй дом.
2. Ул. Агибалова 19, Губернский рынок.
3. Ул. Братьев Коростелевых 3 ТД, Самара Электро.
4. Ул. Партизанская 17, Магнит.
5. Мориса Тореза 67 А, Жиллидер.
6. Ул. Стара Загора 141, Энергия.
7. Пос. Мехзавод (рынок, 5-й квартал, 5а, ООО «Торговые ряды Красноглинского района.
8. пос. Управленческий (рынок, ул. Ногина, д.10), ООО «Торговые ряды Красноглинского района.
9. пос. Красная Глинка (рынок ТД «Элит», 2-ой квартал, д.24 к.3, ООО «Торговые ряды Красноглинского района.
10. Ул. Гагарина 122, ООО Светосила.
11. ул. Ново-Вокзальная, д.2а ТЦ «На птичке».
12. Проспект Ленина 10, Техносток магазин.
13.Переулок Севастопольский, 3 ТСН.
14. Поселок Управленческий, Банковский переулок, дом 1
15. Поселок Красная Глинка, квартал 3, дом 25.
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