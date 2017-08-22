В Нацпарке "Самарская Лука" выпустили на волю вылеченных птиц

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Нацпарк "Самарская Лука" продолжает хорошую традицию выпускать на волю тех постояльцев "Дома Айболита", кто смог оправиться после выпавших на его долю жизненных неприятностей и адаптироваться к жизни в естественной среде.Совсем недавно отправились в живую природу пустельгу-«путешественницу» из Орска и вторую пустельгу- из местных, орлана-белохвоста из Шигон, молодого чеглока из Самары и болотную сову, найденную на дороге в районе с. Мордово."Великолепной пятерке" сотрудники национального парка устроили выпускной на берегу Усы. Крутой берег с открытыми степными участками и лесными островками – идеальные условия для любой из выпускаемых птиц. Сотрудники надеются, что их дальнейшая жизнь сложится удачно, и они доживут до старости, оставив после себя многочисленное потомство, сообщает группа Нацпарка в соцсети.