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Новости /  Благоустройство /  Экология  

В Нацпарке "Самарская Лука" выпустили на волю вылеченных птиц

22 августа 2017 10:38
95
В Нацпарке
Сотрудники надеются, что их дальнейшая жизнь сложится удачно.

Нацпарк "Самарская Лука" продолжает хорошую традицию выпускать на волю тех постояльцев "Дома Айболита", кто смог оправиться после выпавших на его долю жизненных неприятностей и адаптироваться к жизни в естественной среде.

Совсем недавно отправились в живую природу пустельгу-«путешественницу» из Орска и вторую пустельгу- из местных, орлана-белохвоста из Шигон, молодого чеглока из Самары и болотную сову, найденную на дороге в районе с. Мордово.

"Великолепной пятерке" сотрудники национального парка устроили выпускной на берегу Усы. Крутой берег с открытыми степными участками и лесными островками – идеальные условия для любой из выпускаемых птиц. Сотрудники надеются, что их дальнейшая жизнь сложится удачно, и они доживут до старости, оставив после себя многочисленное потомство, сообщает группа Нацпарка в соцсети.
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Комментарии



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