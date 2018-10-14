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Новости /  Благоустройство /  Экология  

В Гидрометцентре рассказали, какая зима ожидает россиян

14 октября 2018 11:22
1398
В Гидрометцентре рассказали, какая зима ожидает россиян Отмечается, что долгосрочный прогноз делать сложно.
Отмечается, что долгосрочный прогноз делать сложно.

Синоптики отмечают, что до конца года температура будет на уровне или выше климатической нормы.
Предстоящая зима не будет суровой, экстремальные температуры жителей России не ожидают. Об этом журналистам рассказал и. о. директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев.

— Сейчас можно говорить об общих тенденциях, но говорить, что зима будет ядрёной, наверное, не стоит, — сказал Киктев.

Синоптик уточнил, что долгосрочный прогноз делать сложно, особенно с учётом того, что экстремальные явления видны только в краткосрочных перспективах, пишет Лайф.

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