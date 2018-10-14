В Гидрометцентре рассказали, какая зима ожидает россиян
14 октября 2018 11:22
1398
Синоптики отмечают, что до конца года температура будет на уровне или выше климатической нормы.
Предстоящая зима не будет суровой, экстремальные температуры жителей России не ожидают. Об этом журналистам рассказал и. о. директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев.
— Сейчас можно говорить об общих тенденциях, но говорить, что зима будет ядрёной, наверное, не стоит, — сказал Киктев.
Синоптик уточнил, что долгосрочный прогноз делать сложно, особенно с учётом того, что экстремальные явления видны только в краткосрочных перспективах, пишет Лайф.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
14 октября 2018 10:59
Проведен тестовый запуск. Благоустройство региона
141
11 октября 2018 21:26
Прием заявок - до 26 октября. Электронный аукцион состоится 1 ноября. Благоустройство региона
150
11 октября 2018 18:27
На участие в конкурсе заявились три компании – «ЭкоСтройРесурс», «Экоресурсповолжье» и «Волжский камень». Благоустройство региона
235
Капитальный ремонт в Самаре
4 июня 2018 13:18Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь. Капитальный ремонт в Самаре
2695
29 мая 2018 16:29
Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
454
17 мая 2018 16:41
Правильный выбор септика для загородного дома - гарантия экологической чистоты. Капитальный ремонт в Самаре
551
Всё в Дом
31 августа 2018 17:35
В каждом доме имеется хотя бы одна комната, которая вызывает ассоциацию с уютной и спокойной атмосферой. Всё в Дом
1012
24 мая 2018 09:20
Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
1138
22 мая 2018 18:03
Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
471
ЖКХ
12 октября 2018 15:42
С 1984 года Александр Кузьмич возглавляет кафедру водоснабжения и водоотведения в строительном вузе Самары. ЖКХ
265
12 октября 2018 12:42
Вопросы подключения к отоплению находятся в ведении муниципалитетов области. ЖКХ
251
12 октября 2018 11:15
Данные поправки в регламент работы ТСЖ предлагается закрепить в Гражданском кодексе РФ. ЖКХ
377
Экология
14 октября 2018 11:22
Отмечается, что долгосрочный прогноз делать сложно. Экология
1397
12 октября 2018 12:19
В адрес руководства МБУ «Благоустройство» внесено представление об устранении нарушений. Экология
140
11 октября 2018 14:00В Самарской области погода станет хуже
Похолодает, ожидается сильный ветер. Экология
272
Видео
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
225
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
284
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
298
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
667
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
563
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
961
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
595
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1074
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1105
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2188
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1612
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1782
Мероприятия
СОУНБ приглашает в лекторий «Шедевры мирового кино» на просмотр и обсуждение фильма Альфреда Хичкока «Головокружение»