Учителей Самарской области приглашают принять участие в конкурсе “Школьный экодвор”

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Учителей и школьников Самарской области приглашают принять участие во всероссийском конкурсе “Школьный экодвор” и провести в своих школах праздники “Экодвор”, направленные на развитие раздельного сбора мусора и культуры грамотного обращения с отходами. Конкурс продлится до 5 декабря.Для участия в конкурсе представителям школьной администрации либо учителям необходимо зарегистрироваться на сайте www.школьныйэкодвор.рф и провести праздник “Экодвор” на территории своей школы.В рамках праздника организуется мобильный пункт приема вторсырья, и весь собранный мусор (бумага, стекло, металл, пластик) будет отправлен на последующую переработку. Кроме того, проводятся мероприятия, направленные на вовлечение участников в практику раздельного сбора и сокращение количества производимого мусора. Среди них: обмен вещами и книгами, творческие мастер-классы по второй жизни вещей, игры, викторины, квесты и другие активности, посвященные грамотному обращению с отходами.На конкурс принимаются отчеты о проведенном празднике с фотографиями, видеороликами и информацией о достигнутых результатах (количество участников, количество собранного вторсырья, проведенные активности и др.). Жюри конкурса выберет три школы-победителя всероссийского этапа, а также школу-победителя в Самарской областиПобедителей конкурса ждут полезные экопризы, а всех учителей-организаторов праздников «Экодвор» - именные дипломы.Организаторы конкурса — Фонд «ЭРА» при поддержке Фонда The Coca-Cola Foundation и Движения ЭКА в рамках программы «Разделяй с нами» системы Coca-Cola в России.