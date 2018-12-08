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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Тольяттинцы установили чучела в знак протеста против загрязнения воздуха

8 декабря 2018 12:27
86
Тольяттинцы установили чучела в знак протеста против загрязнения воздуха
Так они решили привлечь внимание жителей и властей.

Жители Тольятти устроили необычную акцию. Они установили чучела из пластиковых бутылок в знак протеста против загрязнения воздуха, пишет 63.ру.
Проблема загрязнения воздуха в Тольятти обострилась этим летом. В июле жители пожаловались на дымку, повисшую над городом. Тогда чиновники сообщили, что проблемы с воздухом спровоцировали неблагоприятные погодные условия — высокая влажность и отсутствие ветра.

Затем в середине августа прокуратура Центрального района возбудила свыше 10 административных дел в отношении трёх тольяттинских предприятий. Заводы превысили нормы выбросов в атмосферу.

Более 10 тысяч тольяттинцев уже подписали петицию с требованием привлечь к ответственности предприятия, загрязняющие воздух, и прекратить выбросы в атмосферу. Первый массовый митинг состоялся 23 сентября.

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