Тольяттинцы установили чучела в знак протеста против загрязнения воздуха
8 декабря 2018 12:27
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Жители Тольятти устроили необычную акцию. Они установили чучела из пластиковых бутылок в знак протеста против загрязнения воздуха, пишет 63.ру.
Проблема загрязнения воздуха в Тольятти обострилась этим летом. В июле жители пожаловались на дымку, повисшую над городом. Тогда чиновники сообщили, что проблемы с воздухом спровоцировали неблагоприятные погодные условия — высокая влажность и отсутствие ветра.
Затем в середине августа прокуратура Центрального района возбудила свыше 10 административных дел в отношении трёх тольяттинских предприятий. Заводы превысили нормы выбросов в атмосферу.
Более 10 тысяч тольяттинцев уже подписали петицию с требованием привлечь к ответственности предприятия, загрязняющие воздух, и прекратить выбросы в атмосферу. Первый массовый митинг состоялся 23 сентября.
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