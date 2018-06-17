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Такого холодного лета в Самарской области не было 100 лет

17 июня 2018 11:53
Такого холодного лета в Самарской области не было 100 лет Температурные рекорды перекрыты в нескольких населенных пунктах.
Температурные рекорды перекрыты в нескольких населенных пунктах.

В субботу и утром в воскресенье, 16 и 17 июня был зафиксирован абсолютный минимум температуры воздуха. Погодная аномалия отмечена в 10 пунктах метеонаблюдения. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Например, в Сызрани и Безенчуке перекрыт рекорд минимальной температуры 114-летней давности. Отклонения «на понижение» составили от 0,3 до 2,4 градусов, что совсем нетипично для нашего региона.

17 июня, в воскресенье, зафиксированная температура воздуха также рекордна. Безенчукская метеостанция зафиксировала температуру, которая холоднее, чем 87 лет назад, на 1,6 градуса, а в Авангарде - на 2,4 градуса холоднее, чем 53 года назад, пишет "КП в Самаре".
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