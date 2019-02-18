Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «ЭкоЛидер» в Самарской области

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Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области и ГБУ СО «Природоохранный центр» информируют о начале заявочной кампании на конкурс «ЭкоЛидер» по итогам 2018 года.Данный конкурс включен в перечень мероприятий, организуемых в соответствии с государственным заданием профильного министерства и направленных на развитие экологического воспитания и просвещения населения. В частности, конкурс «ЭкоЛидер» проводится в целях выявления и стимулирования муниципальных образований, организаций и граждан, имеющих значительные достижения в области охраны окружающей среды и природопользования на территории Самарской области, для распространения положительного практического опыта их работы и формирования экологической культуры населения региона.Конкурс «ЭкоЛидер-2018» проводится по следующим 11 номинациям: «Город»; «Район»; «Городское и сельское поселение»; «Промышленный гигант» (с численностью работающих свыше 1000 человек); «Предприятие» (с численностью работающих до 1000 человек); «Экологическая организация»; «Общественность»; «Образование» (подноминации: «Дошкольное образовательное учреждение», «Образовательное учреждение среднего звена», «Учреждение профессионального образования»); «СМИ»; «Энтузиаст»; «Профи».Также с 2019 года проводится голосование на площадке интернет-ресурса «Вместе» - победителям интернет-голосования присваивается звание «Народный ЭкоЛидер Самарской области» и вручается диплом.Оформленные по утвержденной форме заявки принимаются в срок до 6 апреля 2019 года по адресу: ГБУ СО «Природоохранный центр», 443068, ул. Ново-Садовая, д. 106, корп. 106, оф. 303 (пристрой), тел./факс (846) 255 69 86, 255 69 92, dtr2014@bk.ru.Положение о конкурсе, информация о критериях оценки и формы заявок размещены на официальном сайте министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области (www.priroda.samregion.ru). Также с данными документами можно ознакомиться в приложении.