Синоптики рассказали самарцам о грядущем лете
22 марта 2019 13:50
95
Синоптики представили прогноз погоды на ближайшие шесть месяцев. По данным Гидрометцентра России, в апреле температура воздуха сохранится в пределах нормы, которая составляет +6,3 градуса. Рекордных осадков также не ожидают — около 33 мм. В последний весенний месяц воздух прогреется до +14,4 градуса. Ожидается выпадение осадков на уровне 34 мм.
— Летом в Самарской области будут благоприятные погодные условия. В июне, июле и августе температура сохранится в пределах нормы, которая составляет +19, +20,5 и +18,2 градуса соответственно. Осадки также будут держаться в среднемесячных значениях. Исключение составит только июль. Выпадение осадков в середине лета ожидается ниже нормы, в частности на севере области, — подчеркивают синоптики.
Сентябрьская погода сюрпризов также не преподнесёт. Осадки и температура воздуха останутся в пределах нормы.
Пока же весна в Самарской области весьма сдержанна. В ближайшую неделю, по сообщениям синоптиков, Самару накроют дожди, мокрый снег, туманы, пишет 63.ру.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
22 марта 2019 14:31
В ночь на 22 марта рабочие подрядной организации приступили к ремонту Волжского проспекта – работы проводятся в рамках гарантийных обязательств. Благоустройство региона
59
22 марта 2019 11:22
Алексей Степанов проконтролировал ход ямочного ремонта на улице Мичурина в областной столице. Благоустройство региона
106
22 марта 2019 10:41
Ремонтные работы затронут также отрезок от улицы Алма-Атинской до Ракитовского шоссе. Благоустройство региона
109
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019 23:34Неисправности кондиционеров, их устранение
Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
1859
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2450
16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
1069
Всё в Дом
6 марта 2019 13:08Советы по выбору светильников BLITZ
BLITZ – это компания, появившаяся на рынке относительно недавно, но уже завоевавшая многих покупателей. Всё в Дом
449
4 марта 2019 17:26Профильные светильники и их использование в интерьере
Все знают, что свет – это вполне полноценный элемент в интерьере, который можно обыгрывать и делать с помощью этого свои неповторимые образы. Всё в Дом
162
4 февраля 2019 20:02Ремонт стиральных машин на дому - быстро и надежно
Современный человек просто не может обойтись без стиральной машины. Всё в Дом
1065
ЖКХ
22 марта 2019 13:10
Антимонопольный орган просил чиновников заново провести конкурс по выбору единой теплоснабжающей организации. ЖКХ
85
22 марта 2019 12:01
За столом - представители власти, общественники, жители, руководство УК. ЖКХ
129
21 марта 2019 20:26
По предварительной информации отключено 22 объекта (из них 11 жилых домов). ЖКХ
207
Экология
22 марта 2019 13:50
Прогноз особой жары не предвещает. Экология
94
21 марта 2019 11:07
Водохранилища готовы к приёму водных масс по всему каскаду. Экология
273
20 марта 2019 11:59
Речь о переводе участков, относящихся к лесному фонду, в земли населенных пунктов. Экология
297
Видео
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
118
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
233
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
521
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
509
17 марта 2019 13:09
Малышке уже три месяца. В мире
961
15 марта 2019 12:46
Власти рассматривают произошедшее как теракт. В мире
677
Фоторепортажи
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
607
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
761
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1722
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
1932
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1094
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
909
Мероприятия