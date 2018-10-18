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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Синоптики рассказали о погоде в ноябре

18 октября 2018 09:47
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Синоптики рассказали о погоде в ноябре Средняя месячная температура в ноябре будет выше нормы.
Средняя месячная температура в ноябре будет выше нормы.

В ноябре в России температура воздуха будет около или выше нормы. Об этом рассказал руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев, пишут "Известия".

Согласно прогнозам, среднемесячная температура в Москве составит минус один градус. В начале месяца ожидается ночная температура воздуха около двух градусов, днем около пяти.

Ближе к декабрю столбики термометров покажут минус четыре градуса ночью и около нуля днем. При этом средняя месячная температура в ноябре будет выше нормы во всей северной части азиатской территории России, пишет «Российская газета».

Погода ниже нормы ожидается в Мурманской, Архангельской, Ленинградской и Новгородской областях.


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