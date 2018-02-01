Синоптики прогнозируют снежное начало февраля

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В первые дни февраля через наш регион будут перемещаться фронтальные разделы "ныряющего" со Скандинавии циклона. Они принесут снег, местами метель и ослабление мороза, сообщает Приволжское УГМС.Так, сегодня, 1 февраля, днем облачно. В большинстве районов небольшой и умеренный снег. Ветер восточный 5-10 м/с.Температура воздуха -7 ... -12 °C.Завтра днем также облачно с прояснениями. Местами небольшой снег.Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха -8 ... -13 °C.Местами гололедица.