Сегодня во всем мире отмечают День птиц
1 апреля 2019 10:36
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Сегодня отмечается Международный день птиц – экологический праздник, привлекающий внимание к сохранению видового разнообразия и численности птиц.
Праздник возник в США в 1894 году, затем пришел в Европу, а сегодня в рамках биологической программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" проходит во многих странах мира.
В царской России была организована охрана птиц, к началу ХХ века этим занималось уже несколько десятков организаций. В их числе – орнитологический комитет при Русском обществе акклиматизации животных и растений, Постоянная природоохранительная комиссия при Русском географическом обществе, Российское общество покровительства животным, основанное в 1865 году.
В городах открывались и детские организации – так называемые Майские союзы для изучения и защиты птиц. Они создавались на базе школ и объединяли детей 9-11 лет, носивших на головных уборах эмблему – летящую ласточку. В 1910 году школьный учитель Петр Бузук в селе Хортица основал первое в стране Общество охранителей природы, символом которого стало птичье гнездо. Участники общества подкармливали птиц и развешивали для них гнездовья.
После революции 1917 года детские Майские союзы прекратили свое существование, но идею охраны птиц подхватили юннатские организации. Летом 1924 года прошел первый и единственный в СССР Всесоюзный съезд юннатов, на котором преподаватель Центральной биостанции Николай Дергунов предложил вновь учредить День птиц.
С 1926 года эту дату отмечали в СССР уже как официальный праздник. В 1927 году День птиц прошел во всех районах Москвы, в нем приняли участие около пяти тысяч ребят. В 1928 году количество участников достигло 65 тысяч, они развесили больше 15 тысяч скворечников.
В 1948 году движение возродилось. Праздник набрал еще больший размах, в 1953 году к участию в нем привлекли 5 млн школьников. Но уже к 1960-70-м годам празднование Дня птиц снова сошло на нет.
Возродился праздник в 1999 году – благодаря Союзу охраны птиц России.
Дата выбрана не случайно: как раз в это время из теплых краев возвращаются пернатые. Взрослые и дети в этот день благоустраивают места обитания водоплавающих птиц, вывешивают новые кормушки и скворечники, пишет Взгляд Инфо.
Фото: Дильдина Светлана
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