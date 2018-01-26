Самарцев ждут морозные выходные

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В ночь на субботу, 27 января, температура воздуха понизится до минус 27 градусов по Цельсию. Осадков не прогнозируют.Днем на улице будет от 13 до 18 градусов мороза, сообщает Приволжское УГМС. Аналогичная погода ожидается в воскресенье и в понедельник.В целом в регионе по сведению Гидрометцентра России в третьей декаде января средняя температура воздуха ожидается на 2° выше средних многолетних значений.