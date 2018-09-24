Самарские энергетики проводят уроки энергосбережения

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«Самарские распределительные сети» проводят мероприятия в рамках Всероссийского Фестиваля #ВместеЯрче. Ключевыми из них являются тематические уроки энергосбережения, которые будут проходить в образовательных учреждениях Самарской области до конца октября.Уроки энергосбережения проводятся в рамках мероприятий по профилактике детского электротравматизма. Помимо основных правил электробезопасности, энергетики рассказывают о негативном влиянии расточительного потребления энергоресурсов на окружающую среду. Школьники, в свою очередь, рассказывают о том, как они дома экономят электричество и тепло.Тематические уроки по энергоэффективности и энергосбережению энергетики филиала «Самарские распределительные сети» будут проводить по всей Самарской области до конца октября. В общей сложности планируется провести около 30 занятий.Всероссийский фестиваль энергосбережения #Вместе ярче проводится при поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства образования и науки РФ, Федерального агентства по делам молодежи. Главная цель фестиваля - привлечение внимания жителей России к вопросам бережного отношения к энергоресурсам и популяризация современных энергоэффективных технологий.