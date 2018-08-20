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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Самарские активисты ОНФ выявили несанкционированную вырубку леса на территории Монастырской горы

20 августа 2018 10:17
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Самарские активисты ОНФ выявили несанкционированную вырубку леса на территории Монастырской горы По данным граждан, площадь вырубки деревьев составляет порядка 3,5 тыс. кв. м.
По данным граждан, площадь вырубки деревьев составляет порядка 3,5 тыс. кв. м.

Активисты Общероссийского народного фронта в Самарской области обнаружили в лесном массиве на территории ландшафтного памятника природы «Урочище Монастырская гора» поляны со свежими пнями деревьев. Общественники намерены обратиться в природоохранную прокуратуру для проверки законности вырубки части лесного массива вблизи водно-гребной базы в Сызрани в районе улицы Курортной.

Инициативная группа родителей, чьи дети тренируются в секции гребного спорта, обнаружила на участках леса, где их дети летом проводят спортивно-тренировочные занятия, спиленные деревья.

«Мы обратились в местную администрацию, в министерство лесного хозяйства, но так и не нашли ни исполнителей, ни авторов – кто вырубает лес и для каких целей», – сообщила активист регионального отделения ОНФ Татьяна Демина.

Родительская общественность обеспокоена тем, что бесконтрольная вырубка деревьев происходит на территории ландшафтного памятника природы «Урочище Монастырская гора», охраняемого государством.

«Мы обратились в администрацию города и провели совместный выезд на место. Представители службы городского хозяйства убедились, что сваленные ветки – это не валежник, а спиленные ветви деревьев, чьи распиленные комли свалены рядом, а частично вывезены», – рассказала Демина.

По данным граждан, площадь вырубки деревьев составляет порядка 3,5 тыс. кв. м. Совместно с представителями администрации города они обнаружили пеньки от 15 плодовых деревьев, четырех лип и восьми каштанов, под завалами земли обнаружены корневища 10 деревьев, о чем был составлен соответствующий акт. На основании акта общественность в ближайшее время обратится в прокуратуру для проведения проверки законности уничтожения деревьев на Монастырской горе.

Сегодня это популярное место отдыха горожан – летом для прогулок, зимой для катания на лыжах. С вершины горы открываются красивые виды на город и реку. Также на территории урочища работают три санатория, использующие минеральную воду, которая добывается на Монастырской горе, рассказала активист ОНФ.

Член регионального штаба ОНФ Валерий Барсук заявил, что эксперты будут настаивать на тщательной проверке фактов уничтожения деревьев на территории ландшафтного памятника. «Народный фронт проводит большую работу по созданию и расширению зеленых защитных поясов вокруг городов, поэтому любые факты незаконного уничтожения природных участков леса должны строго пресекаться и общественностью, и надзорными органами», – считает Барсук.

Напомним, в Самарской области в зону защитного зеленого пояса вошел пока только остров Коровий на реке Волге в районе Самары. Создание других защитных участков зеленого пояса в регионе находится в стадии проработки.
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