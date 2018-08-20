Самарские активисты ОНФ выявили несанкционированную вырубку леса на территории Монастырской горы
20 августа 2018 10:17
123
Активисты Общероссийского народного фронта в Самарской области обнаружили в лесном массиве на территории ландшафтного памятника природы «Урочище Монастырская гора» поляны со свежими пнями деревьев. Общественники намерены обратиться в природоохранную прокуратуру для проверки законности вырубки части лесного массива вблизи водно-гребной базы в Сызрани в районе улицы Курортной.
Инициативная группа родителей, чьи дети тренируются в секции гребного спорта, обнаружила на участках леса, где их дети летом проводят спортивно-тренировочные занятия, спиленные деревья.
«Мы обратились в местную администрацию, в министерство лесного хозяйства, но так и не нашли ни исполнителей, ни авторов – кто вырубает лес и для каких целей», – сообщила активист регионального отделения ОНФ Татьяна Демина.
Родительская общественность обеспокоена тем, что бесконтрольная вырубка деревьев происходит на территории ландшафтного памятника природы «Урочище Монастырская гора», охраняемого государством.
«Мы обратились в администрацию города и провели совместный выезд на место. Представители службы городского хозяйства убедились, что сваленные ветки – это не валежник, а спиленные ветви деревьев, чьи распиленные комли свалены рядом, а частично вывезены», – рассказала Демина.
По данным граждан, площадь вырубки деревьев составляет порядка 3,5 тыс. кв. м. Совместно с представителями администрации города они обнаружили пеньки от 15 плодовых деревьев, четырех лип и восьми каштанов, под завалами земли обнаружены корневища 10 деревьев, о чем был составлен соответствующий акт. На основании акта общественность в ближайшее время обратится в прокуратуру для проведения проверки законности уничтожения деревьев на Монастырской горе.
Сегодня это популярное место отдыха горожан – летом для прогулок, зимой для катания на лыжах. С вершины горы открываются красивые виды на город и реку. Также на территории урочища работают три санатория, использующие минеральную воду, которая добывается на Монастырской горе, рассказала активист ОНФ.
Член регионального штаба ОНФ Валерий Барсук заявил, что эксперты будут настаивать на тщательной проверке фактов уничтожения деревьев на территории ландшафтного памятника. «Народный фронт проводит большую работу по созданию и расширению зеленых защитных поясов вокруг городов, поэтому любые факты незаконного уничтожения природных участков леса должны строго пресекаться и общественностью, и надзорными органами», – считает Барсук.
Напомним, в Самарской области в зону защитного зеленого пояса вошел пока только остров Коровий на реке Волге в районе Самары. Создание других защитных участков зеленого пояса в регионе находится в стадии проработки.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
17 августа 2018 15:19
Согласно документации тендера, благоустройство коснется участков Московского, Ракитовского и Волжского шоссе, улиц Ташкентской и Демократической. Благоустройство региона
257
17 августа 2018 09:29
В целом руководитель областного минтранса положительно оценил ход дорожных работ. Благоустройство региона
200
16 августа 2018 16:16
Согласно техническому заданию, работы должны быть завершены 30 ноября 2018 года. Благоустройство региона
268
Капитальный ремонт в Самаре
4 июня 2018 13:18Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь. Капитальный ремонт в Самаре
1102
29 мая 2018 16:29
Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
324
17 мая 2018 16:41
Правильный выбор септика для загородного дома - гарантия экологической чистоты. Капитальный ремонт в Самаре
386
Всё в Дом
24 мая 2018 09:20
Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
825
22 мая 2018 18:03
Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
319
3 мая 2018 18:47
Без комфортной и уютной кухни сложно представить себе любой дом. Каждая хозяйка хочет, чтобы на её кухне было все необходимое. Всё в Дом
284
ЖКХ
16 августа 2018 13:48
Обращения от горожан с жалобами на различные компании поступают в «РКС-Самара» через все каналы связи. ЖКХ
231
14 августа 2018 17:15
8 августа у входа в УК «ГУЖФ» установили «пирамиду должника». ЖКХ
293
14 августа 2018 13:29
Компания Минобороны теряет право управлять жилыми домами в своем городке. ЖКХ
246
Экология
20 августа 2018 10:17
По данным граждан, площадь вырубки деревьев составляет порядка 3,5 тыс. кв. м. Экология
122
16 августа 2018 09:25
Он состоится в МЕГЕ. Экология
241
15 августа 2018 13:21
Речь идет о вывозе отходов. Экология
256
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
569
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1138
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
870
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1496
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1286
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
1321
Фоторепортажи
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
616
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
680
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
473
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1873
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1883
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3491
Мероприятия