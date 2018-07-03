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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Самарская область немного отдохнет от жары

3 июля 2018 13:04
174
Самарская область немного отдохнет от жары Синоптики прогнозируют дожди и грозы.
Синоптики прогнозируют дожди и грозы.

Самарская область в ближайшие дни сможет немного отдохнуть от страшной жары, которая стояла в регионе несколько дней. Синоптики обещают, что столбики термометров днем будут подниматься до +32, а не до +38, а в некоторых районах пройдет дождь и даже может быть гроза. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

- В предстоящие сутки Самарская область ещё останется в зоне изнурительной жары. В последующем прохождение холодного атмосферного фронта будет сопровождаться кратковременными дождями и грозами. Температура воздуха снизится до более комфортных значений. Такая неустойчивая погода с отдельными кратковременными дождями сохранится до конца рабочей недели, - рассказала синоптик Галина Овечкина.

Во вторник все еще будет жарко – до +32, +37 днем. Однако местами пройдет кратковременный дождь и начнется гроза. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, при грозах порывы будут достигать 15-20 метров в секунду, пишет КП в Самаре.

В среду, 4 июля, ночью и днем в регионе будет переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. Ночью столбики термометров покажут +17, +22. Днем +27, +32.

Дожди с грозами местами пройдут и в четверг, 5 июля. Ночью +15, +20, днем +26, +31.

А вот в пятницу, 6 июля, без осадков. Ночью +15, +20. Днем +26, +31.
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Комментарии



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