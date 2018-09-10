Самара присоединится к экологической акции «Сделаем!»

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15 сентября 2018 года, во Всемирный день чистоты, Самара поддержит Общероссийский гражданский проект “Сделаем!”, в рамках которого с 10:00 до 15:00 пройдет экологическая акция по очистке от мусора берега озера Паршино (18 км, Самара), сообщает пресс-служба горадминистрации.Региональная общественная организация “Экологический контроль Самарской области”, Управление Росприроднадзора по Самарской области, Департамент городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара и Совет работающей молодежи Самарской области приглашают всех желающих жителей, волонтеров, активистов (в т. ч. для координирования проведения акции), представителей бизнеса и всех, кто готов помочь с обеспечением инвентарем, объединиться в одну команду.Все вопросы и предложения можно направлять в группу в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/club151940893.Лейтмотив акции: Голосуй #ЗАЧистуюСтрану.