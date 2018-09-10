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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Самара присоединится к экологической акции «Сделаем!»

10 сентября 2018 12:10
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Самара присоединится к экологической акции «Сделаем!» Участники очистят от мусора берега озера Паршино.
Участники очистят от мусора берега озера Паршино.

15 сентября 2018 года, во Всемирный день чистоты, Самара поддержит Общероссийский гражданский проект “Сделаем!”, в рамках которого с 10:00 до 15:00 пройдет экологическая акция по очистке от мусора берега озера Паршино (18 км, Самара), сообщает пресс-служба горадминистрации.

Региональная общественная организация “Экологический контроль Самарской области”, Управление Росприроднадзора по Самарской области, Департамент городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара и Совет работающей молодежи Самарской области приглашают всех желающих жителей, волонтеров, активистов (в т. ч. для координирования проведения акции), представителей бизнеса и всех, кто готов помочь с обеспечением инвентарем, объединиться в одну команду.
Все вопросы и предложения можно направлять в группу в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/club151940893.

Лейтмотив акции: Голосуй #ЗАЧистуюСтрану.

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