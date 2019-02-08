Самара попала в аутсайдеры экологического рейтинга по количеству зелени
8 февраля 2019 14:00
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Эксперты Общероссийского народного фронта составили рейтинг «зеленых щитов», которые на сегодняшний день созданы в 41 регионе России. В числе лидеров – Киров, Иркутск и Иваново. В конце рейтинга расположились Самара, Благовещенск и Воронеж.
«Зеленый щит» – это природный каркас города, в который входят леса, реки, береговые линии, озера и пруды. Он создается для того, чтобы укрепить экологию города и защитить ее от негативного воздействия. Формирование таких территорий началось после вступления в силу в 2017 г. закона, разработанного Народным фронтом. Документ, в частности, ограничивает вырубку деревьев вокруг муниципальных образований и городов федерального значения.
По словам эксперта Общероссийского народного фронта Дмитрия Миронова, рейтинг созданных «зеленых щитов» был составлен на основе соотношения площади «щита» с размером города.
Аутсайдеры - города, где соотношение площади города к площади «зеленого щита» колеблется от 2 до 100 раз. В числе «аутсайдеров» - Самара (площадь «зеленого щита» равна 262 га – в 206 раз меньше города).
Миронов добавил, что в тех городах, где площадь созданных лесопарковых зеленых поясов не отвечает необходимым природоохранным задачам в регионе, ОНФ будет добиваться их увеличения.
Для того чтобы создать «зеленый щит», инициативная группа подает ходатайство в региональную общественную палату, которая после одобрения отправляет его в региональное законодательное собрание для окончательного решения по созданию «зеленого щита» в том или ином городе. Такими инициативными группами сейчас выступают региональные отделения Общероссийского народного фронта.
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