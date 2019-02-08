Я нашел ошибку
сегодня  Пятница, 8 февраля, 17:41
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -7 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 08/02:
USD 66.02
0.35
EUR 74.97
0.2
Искать
Новости /  Благоустройство /  Экология  

Самара попала в аутсайдеры экологического рейтинга по количеству зелени

8 февраля 2019 14:00
150
Самара попала в аутсайдеры экологического рейтинга по количеству зелени ОНФ подготовил рейтинг «зеленых щитов» России
ОНФ подготовил рейтинг «зеленых щитов» России.

Эксперты Общероссийского народного фронта составили рейтинг «зеленых щитов», которые на сегодняшний день созданы в 41 регионе России. В числе лидеров – Киров, Иркутск и Иваново. В конце рейтинга расположились Самара, Благовещенск и Воронеж.

«Зеленый щит» – это природный каркас города, в который входят леса, реки, береговые линии, озера и пруды. Он создается для того, чтобы укрепить экологию города и защитить ее от негативного воздействия. Формирование таких территорий началось после вступления в силу в 2017 г. закона, разработанного Народным фронтом. Документ, в частности, ограничивает вырубку деревьев вокруг муниципальных образований и городов федерального значения.

По словам эксперта Общероссийского народного фронта Дмитрия Миронова, рейтинг созданных «зеленых щитов» был составлен на основе соотношения площади «щита» с размером города.

Аутсайдеры - города, где соотношение площади города к площади «зеленого щита» колеблется от 2 до 100 раз. В числе «аутсайдеров» - Самара (площадь «зеленого щита» равна 262 га – в 206 раз меньше города).

Миронов добавил, что в тех городах, где площадь созданных лесопарковых зеленых поясов не отвечает необходимым природоохранным задачам в регионе, ОНФ будет добиваться их увеличения.

Для того чтобы создать «зеленый щит», инициативная группа подает ходатайство в региональную общественную палату, которая после одобрения отправляет его в региональное законодательное собрание для окончательного решения по созданию «зеленого щита» в том или ином городе. Такими инициативными группами сейчас выступают региональные отделения Общероссийского народного фронта.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
5 февраля 2019  13:14
В Самаре завершается прием предложений по благоустройству общественных территорий
В Самаре завершается прием предложений по благоустройству общественных территорий
Далее предложенные горожанами локации будут выставлены на голосование. Благоустройство региона
216
30 января 2019  16:14
Она будет расположена на пересечении Московского шоссе с улицей Авроры.
На Московском шоссе построят еще одну многоуровневую развязку
Она будет расположена на пересечении Московского шоссе с улицей Авроры.  Благоустройство региона
546
30 января 2019  13:33
Самара заняла первое место по росту спроса на услугу по уборке снега При этом средний ценник снизился на 24%.
Самара заняла первое место по росту спроса на услугу по уборке снега
 При этом средний ценник снизился на 24%. Благоустройство региона
358
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019  23:34
Неисправности кондиционеров, их устранение
 Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
486
2 декабря 2018  21:52
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
 Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2295
16 ноября 2018  06:46
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
924
Весь список
Всё в Дом
4 февраля 2019  20:02
Ремонт стиральных машин на дому - быстро и надежно
 Современный человек просто не может обойтись без стиральной машины.  Всё в Дом
212
2 февраля 2019  13:50
Светодиодные уличные светильники особенности конструкции
 Светодиодные уличные светильники – экономичные и функциональные приборы. Их все чаще можно увидеть на магистралях, во дворах крупных мегаполисов и... Всё в Дом
160
19 января 2019  17:24
Кресла-реклайнеры - особенности
Кресла-реклайнеры - особенности
 Все более востребованным становится  кресло реклайнер . Классические модели с выпуклыми и объемными формами впечатляют своим безупречным внешним видом.  Всё в Дом
559
Весь список
ЖКХ
8 февраля 2019  12:15
Плата за капремонт в Самаре в 2019 году не изменится Предыдущее повышение тарифа произошло 1 июля 2018 года.
Плата за капремонт в Самаре в 2019 году не изменится
  Предыдущее повышение тарифа произошло 1 июля 2018 года. ЖКХ
141
8 февраля 2019  10:11
В «РКС-Самара» состоялся итоговый розыгрыш акции «В Новый год – без старых долгов»
В «РКС-Самара» состоялся итоговый розыгрыш акции «В Новый год – без старых долгов»
В 2018 году все условия акции выполнили 329 исполнителей коммунальных услуг. ЖКХ
176
7 февраля 2019  18:29
Первоочередные задачи – обеспечить функционирование дорог и беспрепятственный проход по тротуарам и пешеходным переходам.
Для более эффективной расчистки снега дорожные службы Самары будут работать в режиме продленной смены
Первоочередные задачи – обеспечить функционирование дорог и беспрепятственный проход по тротуарам и пешеходным переходам. ЖКХ
270
Весь список

Экология
8 февраля 2019  14:00
Самара попала в аутсайдеры экологического рейтинга по количеству зелени ОНФ подготовил рейтинг «зеленых щитов» России
Самара попала в аутсайдеры экологического рейтинга по количеству зелени
ОНФ подготовил рейтинг «зеленых щитов» России. Экология
149
7 февраля 2019  13:21
Как изменился рынок транспортировки отходов в Самарской области Количество перевозчиков мусора в регионе существенно сократилось.
Как изменился рынок транспортировки отходов в Самарской области
Количество перевозчиков мусора в регионе существенно сократилось. Экология
307
7 февраля 2019  12:32
В Самарской области ожидается сильный снег, метель Водителей просят быть внимательными на дорогах.
В Самарской области ожидается сильный снег, метель
Водителей просят быть внимательными на дорогах. Экология
276
Весь список


Видео
7 февраля 2019  11:29
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов Она один километр не дошла до дома.
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов
Она один километр не дошла до дома.
Происшествия
232
5 февраля 2019  09:25
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре
Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Происшествия
240
1 февраля 2019  10:21
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
Они провисели так полчаса.
Происшествия
345
28 января 2019  11:31
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии.
Здравоохранение
611
27 января 2019  11:07
В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.
В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.
Происшествия
786
24 января 2019  09:24
Стали известные примерные сроки ликвидации последствий коммунальной аварии в районе пересечения Ташкентской и Стара-Загоры.
Стали известные примерные сроки ликвидации последствий коммунальной аварии в районе пересечения Ташкентской и Стара-Загоры
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла.
ЖКХ
679
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
2012
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1764
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2057
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2421
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2611
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3898
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдет специализированная ярмарка вакансий для жителей Красноглинского района
В день проведения гонки «Лыжня России» в Самаре будет организована работа дополнительного автобусного маршрута
Приходи в Самарский политех на «лабу»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные