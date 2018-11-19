С начала ноября в Тольятти наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия
19 ноября 2018 11:35
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По данным ФГБУ "Приволжское УГМС" с начала ноября на территории г.о.Тольятти наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), способствующие накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы.
По данным комплексной лаборатории мониторинга Тольяттинской специализированной гидрометеорологической обсерватории ФГБУ «Приволжское УГМС» на 8 стационарных постах наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в г.о.Тольятти случаев превышения предельно-допустимой концентрации по основным и специфическим загрязняющим веществам не зафиксировано (содержание измеряемых веществ в атмосферном воздухе соответствовало санитарным нормам).
По информации администрации г.о.Тольятти, в связи с поступившими обращениями граждан прокуратурой г.Тольятти совместно со специалистами администрации в настоящее время организованы и проводятся внеплановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях выявления и пресечения правонарушений в сфере охраны атмосферного воздуха.
Кроме того, к проведению рейдовых обследований привлечены также общественные инспекторы по охране окружающей среды, осуществляющие свою деятельность на территории г.о.Тольятти.
Фото pixabay.com
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