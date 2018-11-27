С августа в Тольятти тщетно ищут источники загрязнения атмосферного воздуха
27 ноября 2018 11:30
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Городские, региональные и федеральные ведомства делают все, чтобы вычислить и устранить удушливый запах неизвестного происхождения, на который жалуются местные жители. На улицы выходят митингующие, а в соцсетях не прекращается флешмоб под называнием «Хватить травить Тольятти». И люди на улицах, и интернет-пользователи сходятся в едином мнении: за сложившуюся экологическую обстановку ответственны крупные промышленные предприятия. Подробности – в материале «ФедералПресс».
В пиковый период августа-сентября, по данным Росгидромета, нормы ПДК в воздухе Тольятти нарушались семь раз по аммиаку, диоксиду азота и формальдегиду. При этом региональные управления Росприроднадзора, Роспотребнадзора и районные органы прокуратуры не фиксировали нарушения по выбросам на крупных химпредприятиях, которые горожане в первую очередь подозревают в оказании вредного воздействия на окружающую среду, – «Тольяттиазот», «КуйбышевАзот», «Сибур Тольятти».
По словам директора тольяттинской Гидрометобсерватории Надежды Карпасовой, обвинять промышленные гиганты в загрязнении атмосферы сегодня нет оснований. Она отмечает, что влияние на качество атмосферного воздуха оказывает метеорологическая ситуация в городе. Безветренная погода, которая сохранялась в указанный период, способствовала плохому рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере.
Мешают рассеиванию и городские высотки. Зачастую раздражающий слизистые оболочки людей запах ощущали именно жители верхних этажей. Специалисты Гидрометобсерватории связывают это с тем, что неизвестное зловоние вступает во взаимодействие с промышленными выбросами, что происходят на высоте от 50 до 100 метров. Образуется своеобразный «коктейль», основные ингредиенты которого пока установить не удается. Для этого городу как минимум нужна мобильная лаборатория.
Приобретение передвижной станции, которая могла бы оперативно выезжать по обращениям жителей и брать пробы воздуха в местах концентрации запаха, – одна из задач муниципальных органов власти, отмечает руководитель пресс-службы администрации Тольятти Дмитрий Кротов.
«При городской администрации создан общественный совет, разбитый на рабочие группы, каждая из которых регулярно занимается решением своих задач, – говорит представитель мэрии. – Параллельно проходит мониторинг атмосферного воздуха и публикация отчетов экологов о его состоянии. Ключевые моменты, которых хотят добиться власти и общественность от предприятий, – чтобы результаты мониторинга были объективными и ежедневными, осуществлялись в режиме онлайн. Для этого планируется создать отдельный сайт. Там же будут публиковаться и результаты проверок мобильной лаборатории. Покупку такой техники для нужд города готовы профинансировать промпредприятия».
На самих промпредприятиях мэрия вместе с общественниками стремится установить очистные сооружения, которые бы соответствовали всем требованиям и допускали минимальный ущерб природе, наносимый заводами и комбинатами. «Диалог с предприятиями в этой части налажен, но пока зашел в тупик, поскольку они утверждают, что уже сегодня действуют в рамках закона, – добавляет Кротов. – Поэтому ведется работа с губернской думой о внесении поправок в закон для ужесточения требований по выбросам».
Разумеется, представители химического кластера исключают пагубное воздействие на окружающую среду со своей стороны. Впрочем, от вопроса «ФедералПресс», какие вредные вещества, в каком объеме и с какой периодичностью выбрасываются предприятием, химики уклонились, за исключением «Тольяттиазота». Компания представила данные о выбросах, из которых следует, что с 2015 по 2017 год динамика выбрасываемых веществ снизилась почти по всем показателям, кроме углеводородов. Данных за 2018 год пока нет. «КуйбышевАзот» и «Сибур Тольятти» ограничились ответом, что норматив выбросов устанавливается надзорными органами, а перечень загрязняющих веществ имеется в распоряжении Росприроднадзора и администрации Тольятти.
«Доля ПАО «КуйбышевАзот» в структуре общих выбросов в атмосферу в Тольятти не превышает 5 %, – заявило руководство завода. – Производство любого химического предприятия носит непрерывный характер и предполагает жесткий технологический процесс. Соответственно, выбросы не носят периодичный или непрогнозируемый характер. Отклонение может быть вызвано аварийной ситуацией, что строго отслеживается Росприроднадзором и другими контролирующими органами».
По версии промышленных гигантов, на состояние атмосферного воздуха оказывает влияние целый комплекс причин. «Начиная от автотранспорта, количество которого растет в Тольятти с каждым годом, заканчивая промышленными предприятиями, которые выбрасывают в атмосферу вредные вещества и никем не контролируются. Однако традиционно все внимание обращено на крупные предприятия. Но они и без того находятся под пристальным контролем проверяющих органов», – посетовали представители КуАЗа.
Действительно, по информации областного управления Росприроднадзора, 65 % загрязнений воздуха в Тольятти приходится на выхлопы автотранспорта. Разговоры о малых предприятиях, которые бесконтрольно допускают выбросы вредных веществ, тоже ведутся не первый год. По разным оценкам, их количество варьируется от 100 до 500 на территории автограда и Ставропольского района. Из-за так называемых «проверочных каникул» все они действуют бесконтрольно, считает руководство ТоАЗа, в то время как крупные химические предприятия, расположенные в городе и вблизи него, «вкладывают сотни миллионов и миллиарды рублей в экологические программы и модернизацию производства, а также находятся под постоянным контролем соответствующих ведомств».
«При обсуждении качества воздуха в городе, на мой взгляд, речь стоит вести все же о крупных предприятиях, – считает журналист Виталий Папилкин. – Конечно, огульно обвинять любое из них нельзя. Сперва нужно пригласить независимых экологов, которые бы установили нарушения. Но независимых экспертов в городе становится все меньше. Бюджеты на пиар таких организаций несоизмеримы даже с бюджетом Тольятти. Отсюда в качестве «главных источников загрязнения» называют выхлопы машин и выбросы мелких предприятий, о которых говорят год от года, но никто не думает их закрывать, ведь тогда сваливать вину будет не на кого».
«Многомиллиардный бизнес умеет себя защищать, – говорит лидер общественного движения «Новый Тольятти» Алексей Ястребов. – У них большой административный ресурс и такие лоббисты, что бояться им нечего. Меж тем за ухудшение состояния атмосферного воздуха предприятия химической промышленности ответственны на 100 %».
Предприятия, в свою очередь, ежегодно отчитываются в проделанной работе по уменьшению воздействия на окружающую среду. Вместе с тем государство ужесточает требования к химпредприятиям. С 1 января 2019 года должен вступить в силу закон № 219-ФЗ, согласно которому основные источники выбросов планируется оборудовать системами автоматического контроля и учета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Некоторые заводы уже начали работу в этом направлении.
«Да, производство крупных химпредприятий высокотехнологично. Но никто, включая Росприроднадзор, не может проверить, сколько тонн загружают в конвейер. Возможно, вместо положенных по нормативам 20 тыс. тонн, загружают 40 тыс., – возражает Алексей Ястребов. – По нашим замечательным законам о каждой готовящейся проверке предприятия извещаются заранее за три дня. За это время, понятное дело, там приведут все в порядок. И даже датчики, которые введут с 1 января, можно будет накрыть колпаком и выбросить в атмосферу вредных веществ сколько душе угодно. Датчик же зафиксирует лишь часть, и все показатели будут в норме».
Директор тольяттинской Гидрометобсерватории Надежда Карпасова считает предположения общественников некорректными: «Доказать, что химпредприятия кого-то травят, не удается, несмотря на постоянные исследования. Мы делаем замеры воздуха по веществам, которые тысячами тонн выбрасываются производствами, и превышений ПДК нет. По крайней мере, так часто, как хотелось бы основной массе населения. Но люди по-прежнему выбрасывают в интернет несправедливые, провокационные замечания. Во многом потому, что протестное движение и лозунги «Нас травят» кем-то инициируются».
«Для меня было основным показателем не митинги, не истерия в социальных сетях, а то, что в прошлом месяце я несколько недель прожил в Тимофеевке, которая расположена неподалеку от химзаводов. Выходишь из дома – и видишь, как вокруг тебя стелется зеленовато-желтый туман, а в воздухе витает запах с химическим привкусом, который не перебивает даже запах мусорного полигона, расположенного неподалеку», – говорит Виталий Папилкин.
По мнению журналиста, чиновники выводят промышленных гигантов из-под удара потому, что вместе они образуют финансовое плечо, на которое опирается бюджет: «Власти Тольятти находятся в капкане, ведь химический кластер составляют крупнейшие налогоплательщики города и региона. Химический кластер подрос в условиях кризиса, потому что свою продукцию предприятия продают за иностранную валюту, а зарплаты выдают в рублях. Оттого на протяжении четырех месяцев мы наблюдаем бесконечные совещания по экологическим вопросам и всевозможные исследования воздуха, которые ничего не дают. Госслужащие будут отчитываться о проведении мероприятий, но такую махину, как химический кластер, никогда не остановить».
«Пока мы добились мобильной лаборатории – это 20 млн рублей. Модернизации восьми стационарных пунктов экологического мониторинга Росгидромета. Наш город включили в федеральную программу «Чистый воздух». А это предполагает выделение федеральных средств на экологические нужды. Но проблему все равно не решить в кратчайшие сроки, – говорит Ястребов. – Я бы давно снизил режим работы всех химических предприятий с 24 часов до 12. Только так можно добиться сокращения выбросов. Но для этого нужно внести изменения в закон».
«Чтобы утвердить ПДК на наш «тольяттинский коктейль», нужно доказать, что он опасен для жизни, – поясняет общественник. – Нужно брать пробы в течение года, чтобы была статистика, а потом нужно отправлять в НИИ для исследования на животных. Когда будет результат, мы выйдем с законодательной инициативой об увеличении штрафов за превышение ПДК. Сегодня штраф юридических лиц за такое превышение – 20 тыс. рублей. Естественно, это копейки, ведь мы говорим о предприятиях с миллиардными оборотами. А если штраф будет не 20 тысяч, а 20 миллиардов, тогда они будут думать, превышать ПДК или нет. Но действовать через Госдуму – очень долгий и трудный путь».
Фото: pixabay.com
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