Рыболовов-браконьеров ждет штраф в полмиллиона или тюремный срок
21 апреля 2017 14:02
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В первой декаде апреля в некоторых регионах страны начали действовать ограничения рыбалки, связанные с нерестом. В мае запреты распространятся на всю Россию и будут сняты только летом. Однако в этом году в федеральное законодательство внесены поправки, ужесточающие наказание за незаконный лов и предусматривающие штрафы до 500 тыс рублей и лишение свободы до двух лет. Многие рыболовы об этих изменениях не знают.
В конце марта стартовала федеральная операция «Весенний нерест-2017». В мероприятиях задействованы более 1,7 тыс. инспекторов, 1112 единиц транспортных и 976 — плавсредств. В Азово-Черноморском территориальном управлении вахту несут 212 инспекторов, 159 единиц транспортных и 147 плавсредств. В Московско-Окском — 236 инспекторов, 156 единиц транспортных и 140 плавсредств, Северо-Западном — 198 инспекторов, 98 транспортных и 109 плавсредств. Образованы оперативные патрульные группы с привлечением сотрудников Росгвардии, транспортной полиции и инспекции по маломерным судам (ГИМС МЧС).
— В 2016 году в Уголовный кодекс были внесены поправки, — рассказали «Известиям» в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство). — Теперь незаконный вылов рыбы с причинением ущерба более чем на 100 тыс. рублей карается штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или суммы, равной доходу, который может получить нарушитель в течение двух лет. За то же нарушение, если оно было совершено с помощью взрывчатых и химических веществ, электротока или других запрещенных орудий лова, можно получить два года лишения свободы или исправительных работ.
По информации экспертов, в средней полосе России браконьеры в основном пользуются сетями и электроудочками.
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