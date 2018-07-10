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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно

10 июля 2018 09:29
62
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.

Рыбаки обнаружили вдоль береговой линии Октябрьска пятно из нефтепродуктов. Видео с неприятной «находкой» на реке накануне появилось на Youtube-канале Волга Fishing.

На кадрах ролика, катер идёт по воде сквозь шлейф масляно-бензинового пятна.

- Вчера вечером возвращались с рыбалки и увидели эту ужасную картину вдоль береговой линии всего Октябрьска! Масляное - бензиновое пятно воняет ужасно, а шлейф его тянулся со стороны Сызрани - утверждает автор в описании к видео. Автор ролика также сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра и шириной около пятидесяти метров.

- А потом мы удивляемся, почему вся рыба в прибрежных водах города больная, - резюмирует автор видео.

Отметим, что официальных сообщений о том, что произошла протечка нефтепродуктов на данный момент нет, пишет КТВ-Луч.


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