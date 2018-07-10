Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
10 июля 2018 09:29
62
Рыбаки обнаружили вдоль береговой линии Октябрьска пятно из нефтепродуктов. Видео с неприятной «находкой» на реке накануне появилось на Youtube-канале Волга Fishing.
На кадрах ролика, катер идёт по воде сквозь шлейф масляно-бензинового пятна.
- Вчера вечером возвращались с рыбалки и увидели эту ужасную картину вдоль береговой линии всего Октябрьска! Масляное - бензиновое пятно воняет ужасно, а шлейф его тянулся со стороны Сызрани - утверждает автор в описании к видео. Автор ролика также сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра и шириной около пятидесяти метров.
- А потом мы удивляемся, почему вся рыба в прибрежных водах города больная, - резюмирует автор видео.
Отметим, что официальных сообщений о том, что произошла протечка нефтепродуктов на данный момент нет, пишет КТВ-Луч.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
9 июля 2018 12:11
Снимками того, во что превратился недавно сданный объект, делятся пользователи твиттера. Благоустройство региона
1103
9 июля 2018 10:15
Это уже третий игровой комплекс, построенный в регионе по программе «Строим детям». Благоустройство региона
286
6 июля 2018 10:59
Работы должны быть выполнены до конца текущего года. Благоустройство региона
215
Капитальный ремонт в Самаре
4 июня 2018 13:18Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь. Капитальный ремонт в Самаре
141
29 мая 2018 16:29
Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
162
17 мая 2018 16:41
Правильный выбор септика для загородного дома - гарантия экологической чистоты. Капитальный ремонт в Самаре
246
Всё в Дом
24 мая 2018 09:20
Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
214
22 мая 2018 18:03
Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
158
3 мая 2018 18:47
Без комфортной и уютной кухни сложно представить себе любой дом. Каждая хозяйка хочет, чтобы на её кухне было все необходимое. Всё в Дом
199
ЖКХ
9 июля 2018 16:25
Каждая игра, собиравшая почти полный стадион, становилась проверкой надежности инженерных коммуникаций. ЖКХ
272
9 июля 2018 11:41
Прежде всего, речь шла об установках горизонтального направленного бурения. ЖКХ
213
4 июля 2018 11:33
Свой вклад в увеличение водоразбора вносят и тысячи гостей города, также потребляющие воду. ЖКХ
538
Экология
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
61
9 июля 2018 13:53
Он продлится три года. Экология
280
9 июля 2018 12:56
Об этом сообщают синоптики Приволжского УГМС. Экология
300
Видео
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
61
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
406
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
1931
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2352
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
904
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
1032
Фоторепортажи
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
795
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2513
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1571
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2760
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
208
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
566
Мероприятия