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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Режим работы Жигулевской ГЭС скорректирован

10 августа 2018 12:16
117
Режим работы Жигулевской ГЭС скорректирован Об этом сообщает сайт организации.
Об этом сообщает сайт организации.

Федеральное агентство водных ресурсов установило новые режимы работы Жигулевской ГЭС. С 11 по 31 августа 2018 г. Куйбышевский гидроузел будет пропускать в среднем за период 5000 +200 м³/с. С 1 по 10 сентября расход составит 6000+200 м³/с.

9 августа уровень воды у плотины Жигулевского гидроузла по водопосту г. Тольятти зафиксирован на отметке 52,66 м (отметка нормального подпорного уровня - 53 м). Средний уровень по Куйбышевскому водохранилищу – 52,52 м.

По информации Гидрометцентра, суммарный приток воды водохранилища на Волге и Каме в июле составил 17,2 км³ (121% нормы). В августе приток прогнозируется в пределах 10,6-14,6 км³ (92%-127% от нормы).

Дальнейший режим работы гидростанции определит Федеральное агентство водных ресурсов с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.

pixabay.com


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