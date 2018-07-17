Прокуратура Самары выявила нарушение в работе ООО «Спецремстройзеленхоз» при хранении отходов

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Прокуратурой Промышленного района города Самары проверено соблюдение ООО «Спецремстройзеленхоз» законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления.ООО «Спецремстройзеленхоз» осуществляет сбор, транспортирование, обработку, утилизацию отходов I- IV класса опасности. На территории предприятия, расположенного по адресу: ул.22 Партсъезда, 191, расположено 7 мест временного хранения отходов.Проверкой установлено, что в нарушение требований закона ООО «Спецремстройзеленхоз» эксплуатирует емкость для временного хранения отходов в отсутствие защиты от воздействия атмосферных осадков; поверхность площадки, на которой осуществляется хранение отходов, не имеет искусственного водонепроницаемого и химически стойкого покрытия; отходы, хранящиеся на открытой площадке, не защищены от воздействия атмосферных осадков и ветров.Для устранения выявленных нарушений закона прокуратурой района в адрес директора организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого выявленные нарушения устранены, сообщает облпрокуратура.