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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Погода в Самарской области сильно потеплеет

25 декабря 2017 13:52
405
Погода в Самарской области сильно потеплеет Временами обещают мокрый снег.
Временами обещают мокрый снег.

В ближайшие сутки в нашем регионе сохранится слабоморозная погода с небольшим снегом. В последующие дни до 29 декабря на Среднюю Волгу начнет поступать теплый воздух Атлантики и температура воздуха приблизится к нулевым значениям. Временами ожидаются осадки в виде мокрого снега и мороси, образование гололедицы.

По сведению Гидрометцентра России в третьей декаде декабря средняя температура воздуха ожидается на 2,5° выше средних многолетних значений, сообщает Приволжское УГМС.
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Комментарии



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