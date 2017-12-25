Погода в Самарской области сильно потеплеет

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В ближайшие сутки в нашем регионе сохранится слабоморозная погода с небольшим снегом. В последующие дни до 29 декабря на Среднюю Волгу начнет поступать теплый воздух Атлантики и температура воздуха приблизится к нулевым значениям. Временами ожидаются осадки в виде мокрого снега и мороси, образование гололедицы.По сведению Гидрометцентра России в третьей декаде декабря средняя температура воздуха ожидается на 2,5° выше средних многолетних значений, сообщает Приволжское УГМС.