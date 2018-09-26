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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Под Сызранью обнаружили дуб возрастом 400 лет

26 сентября 2018 11:49
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Под Сызранью обнаружили дуб возрастом 400 лет Дерево XVII века взяли под охрану.
Дерево XVII века взяли под охрану.

Под Сызранью обнаружили дуб, возрастом несколько столетий. Дерево растет на территории Новоспасского района. В целях охраны дуб черешчатый, возраст которого по оценкам специалистов составляет 350 - 400 лет, огорожен сотрудниками лесничества.

Дуб, который старше Петра I, старше города Сызрани, начавший расти в конце смутного времени и во времена начала колонизации Англией Северной Америки - считается уникальным старовозрастным деревом, представляющим культурную, историческую и природную ценность для Российской Федерации, пишет КТВ-Луч.

Выявить и систематизировать уникальные растения призвана всероссийская программа «Деревья - памятники живой природы». Масштабный проект был разработан при поддержке совета по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации РФ и Федеральном агентстве лесного хозяйства.
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Комментарии



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