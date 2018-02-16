Паводок в Самарской области ожидают в пределах нормы

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Сегодня, 16 февраля 2018 года, врио первого вице-губернатора – председателя правительства Самарской областипровёл заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.Вначале заседания участники обсудили меры по обеспечению безопасности при проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.По информации избирательной комиссии Самарской области, на территории региона в период выборов Президента России будут действовать 1789 избирательных участков. На объектах проведения выборов уже состоялось более 1 тысячи профилактических мероприятий, среди которых практические тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара, инструктажи по поведению персонала при возникновении внештатных ситуаций и пр. Совместно с ГУ МВД России по Самарской области и ГУ МЧС России по Самарской области проводятся комиссионные обследования помещений для голосования.По итогам совещания главам городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений Самарской области рекомендовано провести комплекс мероприятий по предупреждению пожаров и обеспечению безопасности в период с 25 февраля по 19 марта 2018 года.Далее участники заседания обсудили задачи по обеспечению безаварийного пропуска весенних паводковых вод, сообщает пресс-служба облправительства.Как подчеркнул врио заместителя председателя правительства Самарской области – руководителя департамента по вопросам общественной безопасности, несмотря на большое количество выпавшего снега в зимнее время и обилие осадков в весенне-летний период, половодье и весенний паводок 2017 года прошли относительно спокойно.По информации Приволжского УГМС, осеннее увлажнение почвы составило 103% – 123% от нормы. На территории Самарской области на 15 февраля 2018 года запасы воды в снеге в бассейнах рек от 23% до 117% от нормы (р. Самара и Большой Кинель 23-27%, остальных рек 79-117% от нормы). В среднем по области на эту дату высота снежного покрова 30 см (91% от нормы), глубина промерзания почвы 38 см (при норме 70 см). В прошлом году на эту дату были показатели: запас воды в снеге 93% - 149% от нормы, высота снежного покрова – 49 см, глубина промерзания почвы – 49 см. «Анализ материалов сетевых наблюдений Приволжского УГМС позволяет предположить, что на большинстве рек области уровни воды в период весеннего половодья можно ожидать в пределах нормы и чуть выше неё, а в бассейне реки Малый Кинель – ниже нормы», - рассказал руководитель управления А.С. Мингазов.В целях исключения неблагоприятных последствий от прохождения весеннего паводка главам муниципалитетов поручено провести весь комплекс превентивных противопаводковых мероприятий. Так, необходимо проверить готовность ГТС к безаварийной работе и пропуску паводковых вод. Подготовить оборудование для откачки грунтовых и поверхностных вод из дождеприемных колодцев и пешеходных тоннелей. Для предупреждения разрушений дорожной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения и коммуникаций провести проверку технической готовности всех зданий, сооружений и местных коммуникаций. Выполнить работы по очистке водопропускных труб, проходящих под автомобильными дорогами и переездами. Подготовить к паводку ливневую канализацию и дренажные стоки водоотводящих каналов.«Благодаря своевременным превентивным мероприятиям нам в последние годы удаётся избегать серьёзных последствий. Поэтому и в этом году должен быть выполнен весь комплекс мер, направленных на подготовку к паводковому периоду», - подчеркнул А.П. Нефёдов.