Ожидается ухудшение погодных условий в Самарской области

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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» в период с 19 часов 24 января до 07 часов 25 января местами по Самарской области прогнозирутся снег, местами сильный, метель. Ветер южный 8-13 м/с, местами порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах снежные заносы.Температура воздуха по области ночью -15, -20 °С; днем -11, -16 °С; в Самаре ночью -15, -17 °С; днем -12,-14 °С.Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.Будьте внимательны и осторожны!В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.pixabay.com