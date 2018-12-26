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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Отстоят ли в Самаре парк 60-летия Советской власти?

26 декабря 2018 12:58
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Отстоят ли в Самаре парк 60-летия Советской власти? Любое строительство на территории парка чиновники обещают пресечь.
Любое строительство на территории парка чиновники обещают пресечь.

Самарские общественники и жители Кировского района обеспокоены судьбой парка 60-летия Советской власти. Представители администрации заверяют, что работы по межеванию лесопарка необходимы для оформления его в муниципальную собственность. Любое строительство на территории парка чиновники обещают пресечь, а сделку по передаче участков в частные руки оспорить через прокуратуру. Однако пока их слова не рассеяли сомнения защитников парка. Подробности – в материале «ФедералПресс».

Несколько участков парка 60-летия Советской власти общей площадью около 25 га находятся в частной собственности с 2009 года. Выкупленные у мэрии Ассоциацией содействия социальным программам общества, они несколько раз меняли собственника. Принадлежащему Шушаник Айвазян ООО «МегаЛенд-XXI» удалось добиться смены зонирования и перевода этих территорий из рекреационной зоны в зону деловой и жилой застройки. В 2014 году участки перешли в собственность сегодняшнего владельца – подконтрольного Бенику Айвазяну ООО «Лагуна». В настоящее время участки арендует ООО «Стройресурс».

В конце ноября департамент градостроительства Самары одобрил арендатору подготовку документации по планировке и межеванию территории лесопарка в границах улиц Стара-Загоры, Ташкентской, Алма-Атинской и Московского шоссе площадью 175,5 га.
Эта новость вкупе с начавшимися в парке работами по геологической разведке грунта не на шутку взволновали общественников и жильцов окрестных домов. Снятые на камеру местными жителями работники ООО «АПМ» не скрывали, что исследуют участок под будущую застройку. Однако позже чиновники опровергли эту информацию.

Годом ранее власти анонсировали проект создания здесь «Фестиваль-парка» с жилым микрорайоном на прилегающей территории. В зеленой зоне планировали соответствующую инфраструктуру – прогулочные аллеи, лавочки, некапитальные строения для розничной торговли, общественные туалеты и так далее. Местные жители выступили против, и идею свернули.
О новой угрозе для лесопарка заговорили 8 декабря на первом народном сходе в защиту зеленой зоны. Пришедший на встречу глава Кировского района Игорь Рудаков заверил, что никакой застройки не будет. Позже это подтвердил и губернатор Дмитрий Азаров, в 2009 году работавший министром природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области: «Тогда я не допустил застройки территории парка. Неужели вы думаете, что я допущу это в должности губернатора? Никогда я этого не допущу», – заверил глава региона. Хотя и не исключил создания на этом участке общественно значимого объекта, например, зоопарка. Найти решение вопроса Дмитрий Азаров поручил главе города.
22 декабря жители Кировского района разделились на две группы: одни отправились на митинг в защиту парка, организованный депутатом губернской думы Михаилом Матвеевым, другие – в школу № 32 на встречу с главой города Еленой Лапушкиной, чиновниками и депутатами различных уровней.

Елена Лапушкина сообщила собравшимся, что хочет заслушать мнения жителей о будущем парка 60-летия Советской власти – что они хотели бы разметить на его территории, поскольку предложений масса и конкретного решения пока нет. «Но капитальной застройки здесь однозначно не будет», – сказала глава Самары.
По словам врио главы департамента градостроительства Сергея Шанова, сегодня городские власти озабочены вопросом перевода всей территории парка в муниципальную собственность. Чтобы лесопарк отошел городу, мэрия должна предоставить в Росреестр проект планировки территории и на его основании – проект межевания. Сэкономить на подготовке документации решили за счет ООО «Стройресурс», которое согласилось провести необходимые работы. Зачем это нужно самим коммерсантам – вопрос открытый.
Елена Лапушкина также сообщила, что документы о возникновении права собственности на часть парка направлены для проверки в городскую и областную прокуратуры. Если передача участков ООО «Лагуна» будет признана незаконной, компания должна будет вернуть их городу. Таков наиболее простой вариант развития событий.

Если же оспорить передачу территории не удастся, власти пойдут долгим путем. Указанные 25 га предстоит перевезти из зоны Ц-3, которая предусматривает строительство жилых и нежилых зданий, в зону природного ландшафта – Р-3, где строительство запрещено. Для этого необходимо внести изменения в текущий генплан, согласовав их с региональным правительством, а также в правила землепользования и застройки, провести публичные слушания и добиться утверждения документов самарской думой. Глава города заверила, что запустит процедуру с января следующего года.
Уже сейчас власти подбирают компенсационный участок для ООО «Лагуна», а МАУ «Парки Самары» подало заявку в Росреестр, чтобы закрепить за собой другие территории лесопарка.
К решению вопроса подключился Общероссийский народный фронт. «Мы сделаем все необходимое, чтобы лесопарк был включен в «зеленый щит» Самары. И нашу инициативу поддержал федеральный центр. Параллельно мы вырабатываем реальные предложения, чтобы не допустить вырубки даже одного дерева в этом массиве. И если кто-то придумал некие схемы, чтобы зайти на эту территорию и что-то здесь построить, у него это не получится», – сказал член регионального штаба ОНФ Вадим Нуждин.

Однако позитивные прогнозы властей не разделяют наученные горьким опытом общественники. «Если бы у чиновников из горадминистрации были планы обсудить с жителями проблему парка, они сделали бы это до того, как выдали разрешение на межевание территории известной нам фирме. Встречи с мэром, сбор предложений на сайте мэрии и прочие публичные процедуры необходимо было проводить раньше. Это говорит о том, что власть на ходу перестраивает сценарий. И зависеть он будет от того, насколько активно поведут себя жители города, насколько непримиримой окажется их позиция, – уверен депутат губдумы Михаил Матвеев.
Как считает парламентарий, в 2018 году сама градоначальник вольно или невольно сделала серьезный шаг к застройке территории лесопарка, отодвинув на 75 метров в сторону парка красные линии ряда «полукриминальных» объектов на улице Алма-Атинской – кафе, торговых точек и баз.

«По имеющейся информации, там может появиться торговый центр, – говорит Матвеев. – Еще при экс-мэре Олеге Фурсове на этих территориях объединили несколько земельных участков, которые позволяют начать там строительство. Одновременно со стороны Московского шоссе, где часть парка отдана в частную собственность, ведется ограждение территории и вырубка деревьев. В администрации Кировского района имеется схема, предполагающая застройку парка и со стороны Стара-Загоры. Елена Лапушкина обещала подписать распоряжение о смене зонирования территории в январе. Меж тем мы знаем и примеры, когда власть не выполняла свои же обещания. Поэтому на митинге 22 декабря мы приняли решение дать мэрии срок до 1 февраля, а в случае невыполнения, возобновить акции протеста».
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