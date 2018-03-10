Нацпарк Самарская Лука запустил новые проекты

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В начале марта в школе № 162 г .Самары стартовал совместный проект Национального парка «Самарская Лука», самарского Учебного центра экологии при участии Фонда «Арконик Самара». Проект под названием «Защитим летучих мышей на Самарской Луке» начался с увлекательных ЭкоЧасов на тему: «Сохраним летучих мышей на Самарской Луке», которые подготовили старшеклассники. Они выступили перед учениками младших классов с познавательными презентациями, с помощью которых рассказали о рукокрылых вообще, о видах летучих мышей на Самарской Луке, про музей летучей мыши в Ширяево. Старшеклассники рассказали об участии школы и школьников в экопроектах прошлых лет и в текущем, пригласили участвовать всех — это интересно и нужно. А еще ребята нарисовали на большом ватмане рисунок ночного неба с луной и контурами деревьев. В заключение Экоуроков ученики младших классов под руководством старших товарищей изготовили летучих мышей из цветной бумаги и прикрепили их на рисунок. В итоге получилась замечательная яркая коллективная работа колонии летучих мышей!В четырех ЭкоЧасах приняли участие более 80 человек. Мероприятие проходило в рамках Проекта «Защитим летучих мышей на Самарской Луке», реализуемого при поддержке Фонда «Арконик Самара». В 2018 году национальным парком, самарским Учебным центром экологии в сотрудничестве с фондом «Арконик Самара» запланирована реализация двух проектов: заключительный этап начатого в прошлом году проекта на Молодецком кургане «Защитим тимьян на Самарской Луке!» и нового «Защитим летучих мышей на Самарской Луке»», который уже стартовал и будет продолжен проведением волонтерских акций в Ширяево, в результате которых будут установлены малые архитектурные формы и информационные щиты в районе ширяевских штолен, сообщается на сайте нацпарка.