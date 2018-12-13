Я нашел ошибку
Главные новости: 
Самарские собственники жилья выступили против 4-кратного удорожания мусора и старта мусорной реформы
Самарские собственники жилья выступили против 4-кратного удорожания мусора и старта мусорной реформы
Космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев успешно совершили выход в открытый космос
Космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев успешно совершили выход в открытый космос
Назначен глава транспортной прокуратуры Сызрани Им стал Владислав Торопов.
Назначен глава транспортной прокуратуры Сызрани
Под Самарой бродячие собаки атаковали детскую поликлинику, каток и несколько дворов
Под Самарой бродячие собаки атаковали детскую поликлинику, каток и несколько дворов
Вдоль улиц Самары оборудуют платные парковки Работы запланировали на третий квартал.
Вдоль улиц Самары оборудуют платные парковки
Отец-алиментщик провел 100 часов за обязательными работами
Отец-алиментщик провел 100 часов за обязательными работами
Создание ракеты для облёта Луны может обойтись в 1,5 трлн рублей На период с 2025 по 2035 год намечены первые пилотируемые полёты на поверхность спутника.
Создание ракеты для облёта Луны может обойтись в 1,5 трлн рублей
В Тольятти молодой человек вызвал эвакуатор и украл ГАЗель
В Тольятти молодой человек вызвал эвакуатор и украл ГАЗель
сегодня  Четверг, 13 декабря, 11:11
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 13/12:
USD 66.42
-0.08
EUR 75.22
-0.4
Искать
Новости /  Благоустройство /  Экология  

NASA рассказало о серьезной угрозе от таяния ледников в Антарктиде

13 декабря 2018 09:15
104
NASA рассказало о серьезной угрозе от таяния ледников в Антарктиде Специалисты сильно обеспокоены.
Специалисты сильно обеспокоены.

Ледники в Восточной Антарктиде начали стремительно таять вопреки прогнозам. Об этом сообщается на сайте NASA.

Специалисты сильно обеспокоены этим фактом, поскольку ранее считалось, что ледники шестого континента не подвержены изменениям.

В случае таяния ледников Антарктиды уровень моря может существенно повыситься. Так, таяние только одного ледника Тоттен повысит уровень моря на 3 м.

Основной причиной ускорения таяния ледников считают поднимающуюся теплую воду.

6 декабря сообщалось, что ледники Гренландии стали таять беспрецедентными темпами. Специалисты изучили данные о состоянии ледового покрова острова за последние 400 лет и пришли к неутешительным выводам, что общий сток талой воды в Гренландии сейчас на 50% выше, чем в начале индустриальной эры, и на 30% выше по сравнению с началом XX века, пишут "Известия".

Фото pixabay.com 


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
12 декабря 2018  09:49
Самарцев опросят о реализации проекта «Безопасные и качественные дороги»
Самарцев опросят о реализации проекта «Безопасные и качественные дороги»
Выразить свое мнение можно до 19 декабря. Благоустройство региона
297
11 декабря 2018  14:59
Работа проводится следующим образом: за два месяца до демонтажа металлических конструкций на территории гаражных массивов вывешиваются объявления, предупреждающие собственников о предстоящих работах.
В Самаре подвели итоги работы по ликвидации незаконных гаражей за 2018 год
Работа проводится следующим образом: за два месяца до демонтажа металлических конструкций на территории гаражных массивов вывешиваются объявления,... Благоустройство региона
488
11 декабря 2018  12:45
В центре Самары хотят разместить исторические павильоны
В центре Самары хотят разместить исторические павильоны
Их предлагают установить там, где не осталось уникальной исторической застройки.  Благоустройство региона
226
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
2 декабря 2018  21:52
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
 Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
347
16 ноября 2018  06:46
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
596
29 октября 2018  22:03
Профессиональные пароконвектоматы Unox и Rational для идеальной кухни
 На современных предприятиях сферы общепита обязательно можно встретить на кухне пароконвектомат.  Капитальный ремонт в Самаре
575
Весь список
Всё в Дом
27 ноября 2018  19:00
Особенности ремонта стиральной машины на дому
Особенности ремонта стиральной машины на дому
 Ремонт стиральных машин на дому позволяет сэкономить время.    Всё в Дом
430
16 ноября 2018  06:40
10 советов покупателю кухни на заказ
10 советов покупателю кухни на заказ
 Если вы покупаете кухню на заказ впервые, обязательно прочтите эти простые правила. Помогут в этом  элитные кухни на заказ .   Всё в Дом
429
31 августа 2018  17:35
Спальня с итальянской мебелью из вишни
Спальня с итальянской мебелью из вишни
 В каждом доме имеется хотя бы одна комната, которая вызывает ассоциацию с уютной и спокойной атмосферой.  Всё в Дом
1641
Весь список
ЖКХ
13 декабря 2018  09:30
«РКС-Самара» принимает клиентов в торгово-развлекательном комплексе
«РКС-Самара» принимает клиентов в торгово-развлекательном комплексе
15 и 22 декабря в ТРК на Дыбенко будут работать выездные центры обслуживания клиентов ресурсоснабжающей организации.  ЖКХ
127
12 декабря 2018  17:57
Для очистки кровель от снега и наледи компания использует автогидроподъемники.
ООО УК «ЖКС» проводит уборку дворов от снега в ежедневном режиме
 Для очистки кровель от снега и наледи компания использует автогидроподъемники. ЖКХ
253
11 декабря 2018  21:19
Счетная палата Самарской области вскрыла тренд на рост занятий предпринимательской деятельностью сотрудников Фонда капитального ремонта.
Самарский фонд капремонта слишком увлекся предпринимательством
Счетная палата Самарской области вскрыла тренд на рост занятий предпринимательской деятельностью сотрудников Фонда капитального ремонта.  ЖКХ
439
Весь список

Экология
13 декабря 2018  09:15
NASA рассказало о серьезной угрозе от таяния ледников в Антарктиде Специалисты сильно обеспокоены.
NASA рассказало о серьезной угрозе от таяния ледников в Антарктиде
Специалисты сильно обеспокоены. Экология
103
8 декабря 2018  12:27
Тольяттинцы установили чучела в знак протеста против загрязнения воздуха
Тольяттинцы установили чучела в знак протеста против загрязнения воздуха
Так они решили привлечь внимание жителей и властей. Экология
415
6 декабря 2018  12:54
Регоператор Самарской области обещает обеспечить транспортировку отходов
Регоператор Самарской области обещает обеспечить транспортировку отходов
Ранее сообщалось об отсутствии заявок на аукцион по определению подрядчика. Экология
269
Весь список


Видео
8 декабря 2018  12:59
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября.
В мире
560
8 декабря 2018  10:59
В
В "Сколково" упал прототип аэротакси стоимостью 12 млн: видео
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд.
В стране
902
6 декабря 2018  14:10
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
   Ранее общественность выступила против возможной застройки.
Социум
826
5 декабря 2018  13:31
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины В результате футболист пробил по пустым воротам.
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины
Собака преградила путь мячу.
В мире
562
30 ноября 2018  14:19
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь.
Социум
580
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
890
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1094
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
976
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1359
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1747
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1821
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3044
Весь список

Мероприятия
В Общественной палате СО презентуют издание для школьников «Безопасные каникулы. Дети – детям»
Работники и ветераны прокуратуры СО провели для школьников экскурсию в музее прокуратуры региона
В День Конституции в Историческом парке «Россия – Моя история» самарские школьники получили паспорта
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные