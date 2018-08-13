Минприроды предложило урезать расходы на нацпроект по экологии
13 августа 2018 13:56
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В ведомстве предложили документ, в котором говорится о сокращении бюджета нацпроекта «Экология». Уменьшение суммы предполагается на 320 миллиардов рублей, что составит 17,1% от общей суммы. Под сокращение попали такие направления, как «Чистый воздух», «Чистая вода», пишет "ФедералПресс".
В итоге на развитие нацпроекта останется 1,551 триллиона рублей. Специалисты объясняют, что на реализацию нацпроекта федеральный бюджет выделит 632 млрд рублей, из регионального бюджета придет 125,5 млрд рублей, и 793,8 млрд рублей будут направлены из внебюджетных источников, пишет Ведомости.
Окончательное решение, касаемое проекта будет принято в октябре. Отметим, что реализуется он в рамках майских указов президента России.
Фото pixabay.com
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