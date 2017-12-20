Между Росгидрометом и Правительством региона заключено соглашение о сотрудничестве

106

Сегодня, 20 декабря, врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Александр Нефёдов провёл встречу с руководителем Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максимом Яковенко. В рамках встречи состоялось подписание Соглашения между Росгидрометом и Правительством региона о сотрудничестве в области гидрометеорологии, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды.В мероприятии также приняли участие врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов и руководитель ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Айдар Мингазов.Правительство Самарской области на протяжении многих лет плодотворно сотрудничает с представителем Росгидромета – ФГБУ «Приволжское УГМС». Органы власти и население регулярно получают оперативную и экстренную информацию о состоянии окружающей среды и прогнозы. Информация о метеорологических, гидрологических, агрометеорологических наблюдениях, загрязнении атмосферного воздуха, поверхностных вод, почвы, пожарной опасности берётся за основу при принятии управленческих решений, поскольку Самарская область является промышленным, техногенным регионом с высокоразвитой инфраструктурой. По данным Самарастата, в регионе проживает более 3,2 млн человек.В связи со значительной антропогенной нагрузкой на окружающую среду Правительством региона особое значение уделяется созданию безопасных условий для жизнедеятельности граждан.В настоящее время на территории Самарской области в составе Приволжского УГМС функционирует сеть стационарных пунктов наблюдения (всего 94 поста и лаборатории).Подписанное сегодня соглашение о сотрудничестве между Росгидрометом и Правительством региона позволит обеспечить функционирование и совершенствование государственной системы наблюдений за состоянием окружающей среды, повысить эффективность прогнозирования опасных природных явлений и создать оптимальные условия для повышения уровня защиты населения и снижения ущерба от опасных природных явлений и т.д., сообщает пресс-служба облправительства.