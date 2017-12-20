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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Между Росгидрометом и Правительством региона заключено соглашение о сотрудничестве

20 декабря 2017 11:57
106
Между Росгидрометом и Правительством региона заключено соглашение о сотрудничестве
Соглашение позволит обеспечить функционирование и совершенствование государственной системы наблюдений за состоянием окружающей среды.

Сегодня, 20 декабря, врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Александр Нефёдов провёл встречу с руководителем Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максимом Яковенко. В рамках встречи состоялось подписание Соглашения между Росгидрометом и Правительством региона о сотрудничестве в области гидрометеорологии, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды.

В мероприятии также приняли участие врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов и руководитель ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Айдар Мингазов.

Правительство Самарской области на протяжении многих лет плодотворно сотрудничает с представителем Росгидромета – ФГБУ «Приволжское УГМС». Органы власти и население регулярно получают оперативную и экстренную информацию о состоянии окружающей среды и прогнозы. Информация о метеорологических, гидрологических, агрометеорологических наблюдениях, загрязнении атмосферного воздуха, поверхностных вод, почвы, пожарной опасности берётся за основу при принятии управленческих решений, поскольку Самарская область является промышленным, техногенным регионом с высокоразвитой инфраструктурой. По данным Самарастата, в регионе проживает более 3,2 млн человек.

В связи со значительной антропогенной нагрузкой на окружающую среду Правительством региона особое значение уделяется созданию безопасных условий для жизнедеятельности граждан.

В настоящее время на территории Самарской области в составе Приволжского УГМС функционирует сеть стационарных пунктов наблюдения (всего 94 поста и лаборатории).

Подписанное сегодня соглашение о сотрудничестве между Росгидрометом и Правительством региона позволит обеспечить функционирование и совершенствование государственной системы наблюдений за состоянием окружающей среды, повысить эффективность прогнозирования опасных природных явлений и создать оптимальные условия для повышения уровня защиты населения и снижения ущерба от опасных природных явлений и т.д., сообщает пресс-служба облправительства.


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