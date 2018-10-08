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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Климатолог РАН предрек затяжную осень

8 октября 2018 12:52
107
Климатолог РАН предрек затяжную осень Ранее в Гидрометцентре обнадежили, что дачный сезон пока не заканчивается.
Ранее в Гидрометцентре обнадежили, что дачный сезон пока не заканчивается.

Зима в 2018/2019 году может наступить заметно позже, чем обычно, а осень в Московском регионе задержится, прогнозирует замдиректора Института физики атмосферы им. А. Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.

«В последние 30 лет очень сильные изменения, и начало зимы сдвигается всё позже и позже, это очень значимый тренд — осень заметно сдвигается в зиму. Судя по тенденции, возможно и в этом году зима наступит позже», — приводит его слова агентство городских новостей «Москва» в понедельник, 8 октября.

Как отметил специалист, за последние 30 лет также заметно стало теплее летом — примерно на 2–2,5 градуса. Он пояснил, что, «условно говоря, у нас вместо июня теперь июль».

Ранее в Гидрометцентре обнадежили, что дачный сезон пока не заканчивается, поскольку хорошая погода сохранится до середины октября, пишут "Известия".
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Комментарии



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