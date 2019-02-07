Как изменился рынок транспортировки отходов в Самарской области
7 февраля 2019 13:21
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Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами задала жесткие правила игры для перевозчиков мусора. В результате с января их количество в Самарской области сократилось больше чем вдвое. О том, как уход с рынка сомнительных игроков повлиял на порядок транспортировки ТКО и кто остался в выигрыше, – в материале «ФедералПресс».
В конце 2018 года регоператор ООО «Экостройресурс» провел два аукциона на право транспортировки ТКО в муниципальных образованиях губернии. Два района Тольятти и часть Ставропольского района отошли АО «СпецАвтоТранс», входящему в ГК «Эковоз». Сызрань, Октябрьск и прилегающие к ним районы – АО «Экопром». Стоимость контрактов составила 2,41 млрд рублей и 408,1 млн рублей соответственно.
Транспортировку ТКО из Самары, Комсомольского района Тольятти, Жигулевска, Кинеля, Новокуйбышевска, Отрадного, Похвистнево, Чапаевска, а также 24 муниципальных районов оформили единым лотом стоимостью 8,4 млрд рублей. Ни одной заявки не поступило – сумма для претендентов оказалась значительной. Поэтому «Экостройресурс» воспользовался правом заключения прямых договоров с транспортировщиками.
В итоге рынок обращения с отходами претерпел изменения. Если в 2018 году, по данным областного министерства энергетики и ЖКХ, в регионе насчитывалось около 80 компаний – перевозчиков ТКО, то сегодня их чуть более 30.
Несмотря на то что основные игроки остались прежними, кто-то из них в результате перераспределения точек обслуживания потерял около половины территорий, кто-то, напротив, приобрел, говорит журналист и политтехнолог Виталий Папилкин. Так, наиболее влиятельный прежде «СпецАвтоТранс» утратил доминирующие позиции в Самаре, где основным перевозчиком стало ООО «Рассвет», и переключился на Тольятти, где поделил территорию с ТП «Шмель», которому целиком достался Жигулевск. Сызранский «Экопром» получил и Сызрань, и Октябрьск, и Шигонский район. А ООО «Основной ресурс» – шесть районов области.
В большинстве остальных муниципальных образований работает по одному перевозчику. Причем половину районов оставили за собой местные МУП. Такое распределение регоператор объясняет удобством администрирования – проще контролировать работу конкретного перевозчика.
«К примеру, прежде мы работали во всех районах Самары, но в каком-то у нас не было доминирующей позиции – скажем, 20 %, в то время как у другого перевозчика – 80 %. Весь район в итоге отдали доминирующему перевозчику. Так произошло везде. И, наверное, с учетом того, что коллапсов не случилось, такое решение было правильным, – считает исполнительный директор ГК «Эковоз» Денис Волков. – Аналогичный пример: в Тольятти мы работали не по всему городу, но обслуживали основную часть территории, разделяя ее с мелкими перевозчиками, которые обслуживали отдельные УК и ТСЖ. Сейчас они исчезли, их клиентов взяли мы».
«Заключение новых договоров, закладка новых маршрутов, перемещение контейнеров, продумывание оптимального вывоза отходов – с этим столкнулись все основные перевозчики региона. Отсюда были накладки в первые недели января, – объяснил Денис Волков. – Но сейчас все работают исправно».
За бортом остались лишь небольшие компании, в распоряжении которых находились один-два мусоровоза либо старый автопарк. Эти фирмы выбыли из обоймы из-за усиления требований к транспортировке ТКО, рассказали «ФедералПресс» представители регоператора.
«Такими условиями стали наличие лицензии, оснащение навигационным оборудованием ГЛОНАСС, наличие систем видеорегистраторов, – пояснили в «Экостройресурсе». – Лицензированные компании для участия в аукционе по выбору транспортировщика должны были предоставить обеспечение исполнения контракта – банковскую гарантию. Все эти требования необходимы для выполнения основного правила новой системы обращения с отходами по утвержденной территориальной схеме».
Как утверждает региональный оператор, целенаправленной очистки рынка от недобросовестных компаний не проводилось. Игроки определялись естественным образом из числа тех, кто оказался готов инвестировать в материально-техническую базу и сотрудников.
«Регоператор потребовал от перевозчиков оснастить мусоровозы системой ГЛОНАСС, позволяющей отслеживать передвижение, и видеорегистратором, который снимает процесс погрузки отходов в мусоровоз. Данные с регистратора перевозчик обязан хранить в течение трех-четырех месяцев, чтобы регоператор смог проверить, реально ли производился вывоз с того или иного места, – рассказывает Денис Волков. – На каждую машину такое оснащение нам обошлось примерно в 50 тыс. рублей. Понятно, что дополнительные затраты оказались по карману далеко не всем».
Кроме того, многие перевозчики работали по «серой» схеме – сваливали мусор в ближайший овраг. Помимо требований об оснащении автопарка регоператор ввел и иные меры предосторожности, которые отпугнули подобные компании. Так, на всех мусорных полигонах области ввели весовой контроль и видеофиксацию приезда машин.
«Отныне мусор оплачивается по весу. И если перевозчик не привезет отходы на полигон, ему не заплатят деньги. Это еще одна гарантия того, что весь мусор приедет туда, куда надо, а не на стихийную свалку. Для этого и затевалась нынешняя система обращения с ТКО, – считает Денис Волков. – Правильно ли она работает и может ли работать более эффективно, мы узнаем минимум через полгода. Тогда станет ясно, появятся ли новые стихийные свалки, увеличится ли поступление мусора на полигоны. Пока же население оценивает систему по качеству вывоза отходов с контейнерных площадок. Сейчас этот процесс налажен».
В течение какого времени будет действовать сегодняшнее распределение рынка транспортировки ТКО, неизвестно. Пока планов по изменению состава перевозчиков у регоператора нет. Действующие договоры с перевозчиками, заключенные регоператором напрямую, составлены на год. В ответе «ФедералПресс» «Экостройресурс» не исключил возможность сокращения числа перевозчиков. В этом случае заблаговременно пройдут новые торги на обслуживание освободившихся территорий.
pixabay.com
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