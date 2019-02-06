Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 6 февраля, 18:09
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -10 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 06/02:
USD 65.57
-0.02
EUR 74.91
-0.15
Искать
Новости /  Благоустройство /  Экология  

Инспекторы самарского рыбнадзора за день изъяли 41 ловушку

6 февраля 2019 11:58
300
Инспекторы самарского рыбнадзора за день изъяли 41 ловушку Было арестовано четыре транспортных средства.
Было арестовано четыре транспортных средства.

Инспекторы отдела рыбоохраны Самарской области в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий изъяли 41 многозаходную ловушку, шесть сетей, четыре "косынки" и 52 кг незаконно добытых водных биологических ресурсов.

Как сообщает Средневолжское территориальное управление Росрыболовства, на нарушителей было составлено пять административных протоколов, четыре из которых — за нарушение правил промысловой ловли. Было арестовано четыре транспортных средства, пишет Волга Ньюс.

Изъятая рыба была выпушена в естественную среду обитания, добавляют в ведомстве.


pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
5 февраля 2019  13:14
В Самаре завершается прием предложений по благоустройству общественных территорий
В Самаре завершается прием предложений по благоустройству общественных территорий
Далее предложенные горожанами локации будут выставлены на голосование. Благоустройство региона
197
30 января 2019  16:14
Она будет расположена на пересечении Московского шоссе с улицей Авроры.
На Московском шоссе построят еще одну многоуровневую развязку
Она будет расположена на пересечении Московского шоссе с улицей Авроры.  Благоустройство региона
528
30 января 2019  13:33
Самара заняла первое место по росту спроса на услугу по уборке снега При этом средний ценник снизился на 24%.
Самара заняла первое место по росту спроса на услугу по уборке снега
 При этом средний ценник снизился на 24%. Благоустройство региона
343
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019  23:34
Неисправности кондиционеров, их устранение
 Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
414
2 декабря 2018  21:52
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
 Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2286
16 ноября 2018  06:46
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
913
Весь список
Всё в Дом
4 февраля 2019  20:02
Ремонт стиральных машин на дому - быстро и надежно
 Современный человек просто не может обойтись без стиральной машины.  Всё в Дом
131
2 февраля 2019  13:50
Светодиодные уличные светильники особенности конструкции
 Светодиодные уличные светильники – экономичные и функциональные приборы. Их все чаще можно увидеть на магистралях, во дворах крупных мегаполисов и... Всё в Дом
146
19 января 2019  17:24
Кресла-реклайнеры - особенности
Кресла-реклайнеры - особенности
 Все более востребованным становится  кресло реклайнер . Классические модели с выпуклыми и объемными формами впечатляют своим безупречным внешним видом.  Всё в Дом
549
Весь список
ЖКХ
6 февраля 2019  11:38
Из-за незаконных гаражей специалисты не могут обеспечить нормальное водоснабжение в районе ул.Луцкой в Самаре
Из-за незаконных гаражей специалисты не могут обеспечить нормальное водоснабжение в районе ул.Луцкой в Самаре
Ситуация длится уже более двух месяцев. ЖКХ
224
5 февраля 2019  17:28
С 5 часов утра 6 февраля усилится расчистка выходов на пешеходные переходы и посадочных площадок остановок.
350 уборочных машин задействуют в ночной расчистке улиц Самары
 С 5 часов утра 6 февраля усилится расчистка выходов на пешеходные переходы и посадочных площадок остановок.  ЖКХ
248
5 февраля 2019  12:58
В феврале газовики учтут в начислениях все платежи и сверят все долги жителей Самарской области
В феврале газовики учтут в начислениях все платежи и сверят все долги жителей Самарской области
В ближайшее время в Личном кабинете вы сможете увидеть перерасчет и внести текущие показания приборов учета. ЖКХ
290
Весь список

Экология
6 февраля 2019  11:58
Инспекторы самарского рыбнадзора за день изъяли 41 ловушку Было арестовано четыре транспортных средства.
Инспекторы самарского рыбнадзора за день изъяли 41 ловушку
Было арестовано четыре транспортных средства. Экология
299
1 февраля 2019  10:44
За январь 2019 года на полигоны ГУП «Экология» в Самарской области привезено на 4 тысячи тонн мусора больше
За январь 2019 года на полигоны ГУП «Экология» в Самарской области привезено на 4 тысячи тонн мусора больше
 Данные сравнивались с аналогичным периодом 2017 и 2018 гг. Экология
390
30 января 2019  18:33
В муниципалитетах предприняты меры по налаживанию взаимодействия с предприятиями по вопросам экологической безопасности жителей региона.
В Самарской области выстраивается система прогнозирования и снижения выбросов в окружающую среду
В муниципалитетах предприняты меры по налаживанию взаимодействия с предприятиями по вопросам экологической безопасности жителей региона.  Экология
411
Весь список


Видео
5 февраля 2019  09:25
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре
Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Происшествия
202
1 февраля 2019  10:21
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
Они провисели так полчаса.
Происшествия
307
28 января 2019  11:31
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии.
Здравоохранение
574
27 января 2019  11:07
В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.
В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.
Происшествия
744
24 января 2019  09:24
Стали известные примерные сроки ликвидации последствий коммунальной аварии в районе пересечения Ташкентской и Стара-Загоры.
Стали известные примерные сроки ликвидации последствий коммунальной аварии в районе пересечения Ташкентской и Стара-Загоры
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла.
ЖКХ
642
12 января 2019  12:20
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП "Благоустройство" чистили дороги
Работа организована в две смены.
ЖКХ
994
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1992
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1744
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2041
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2401
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2587
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3871
Весь список

Мероприятия
В Самаре отметят 100-летие со дня рождения легендарного конструктора Дмитрия Козлова
В «СамАрте» пройдет спектакль «Свет-Луна» с тифлокомментарием для слепых и слабовидящих зрителей
Самарцам представят выставку Елены Малыгиной «5:8 — золотой возраст»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные